Por: Portal Bogotá

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La protección de las aves en Bogotá, que hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se fortaleció con la unión de ciencia participativa, investigación y educación ambiental. En el sexto Encuentro de Educación Ambiental, organizado por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, se reunieron representantes de diferentes sectores como la academia, instituciones educativas y organizaciones distritales. El objetivo principal fue intercambiar experiencias y conocimientos para conservar la biodiversidad que caracteriza al Distrito Capital, según información de la SDA.

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El evento comenzó con la exposición de Ángela Suárez, quien trabaja en la Subdirección de Biodiversidad de la SDA. Su intervención destacó la relevancia de involucrar a la ciudadanía en la generación de conocimiento y en la ejecución de acciones concretas orientadas a proteger las especies de la ciudad. En este contexto, se promovió el enfoque de la ciencia participativa, entendida como la integración de la comunidad en procesos científicos y de monitoreo, para aumentar la efectividad de las tareas de conservación.

La jornada también contó con la participación del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Nicolás Sánchez, representante de esa institución, presentó el Programa de monitoreo de interacciones y el monitoreo comunitario, subrayando cómo la participación de los ciudadanos contribuye a la protección de la fauna local. Posteriormente, Daniel Alonso Alarcón y Lina Sofía Martínez, del Semillero de Investigación Formativa Kynzha de la Universidad Central, relató la experiencia ‘El reto de volar en la ciudad’. Ellos analizaron las dificultades que enfrentan las aves en ambientes urbanos y cómo las estructuras de los edificios pueden afectar su conservación y bienestar.

Hacia el final del encuentro, Alejandra Rojas y Diego Alejandro Duarte, docente y estudiante del Colegio La Palestina IED, compartieron la iniciativa ‘La observación de aves como estrategia ecopedagógica’. Esta propuesta incluyó la difusión de la cartilla educativa Especies Cotidianas de Bogotá, que compila información sobre siete especies de aves y una culebra y que busca acercar a la ciudadanía al conocimiento y valoración de la fauna silvestre mediante textos, fotografías e ilustraciones para colorear.

De acuerdo con la SDA, desde 2020 se realizan anualmente estos encuentros como parte del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Estas jornadas fomentan el diálogo entre distintos actores sociales y la construcción colectiva de propuestas para enfrentar los retos ambientales de la ciudad, posicionando la participación social y el monitoreo comunitario como herramientas clave para la protección de las aves y el fortalecimiento de una relación responsable con la biodiversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la ciencia participativa a la conservación de las aves en Bogotá?

La ciencia participativa impulsa la conservación de las aves en Bogotá al integrar a la ciudadanía en procesos de observación, monitoreo y generación de conocimiento, según lo explicado por Ángela Suárez y el Jardín Botánico de Bogotá. Este enfoque permite que más personas se involucren en tareas de protección, facilita la recolección de información relevante sobre la avifauna urbana y fortalece el sentido de apropiación respecto a la biodiversidad de la ciudad.

¿Qué es una estrategia ecopedagógica y cómo se aplica en la educación ambiental en Bogotá?

Una estrategia ecopedagógica es un método educativo orientado a promover el aprendizaje y la reflexión sobre el entorno natural, como lo ejemplifica la “observación de aves” presentada por docentes y estudiantes del Colegio La Palestina IED. En Bogotá, se aplica incluyendo actividades de observación directa de la fauna silvestre, socialización de materiales educativos y construcción colectiva de propuestas de conservación, favoreciendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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