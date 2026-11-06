Una emergencia se registró en las últimas horas en la URI de Puente Aranda, en Bogotá, luego de que un grupo de detenidos protagonizara un amotinamiento que derivó en una riña dentro de las celdas. La confrontación dejó como saldo un hombre muerto y otras dos personas heridas.

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De acuerdo con la información preliminar, durante el altercado se escucharon gritos y se presentaron golpes y momentos de desorden entre las personas privadas de la libertad. En medio de la situación, que no habría podido ser controlada oportunamente, se desató una pelea en la que uno de los detenidos fue atacado con un arma blanca.

La víctima fue identificada, según indicó Gato Noticias, como Yampol Bermúdez Palacios, de 30 años, quien sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica del Occidente. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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En los mismos hechos, otras dos personas resultaron lesionadas. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su identidad ni sobre la gravedad de sus heridas.

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El episodio ocurrió en las instalaciones de la URI de Puente Aranda, ubicada en el sector de La Alameda, donde las autoridades deberán establecer cómo comenzó el amotinamiento y qué circunstancias rodearon la riña que terminó con la muerte del detenido.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre lo ocurrido y esclarezcan las responsabilidades en esta confrontación.

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