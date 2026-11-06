Por: El Espectador

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Durante los primeros días de noviembre, Bogotá ofrece una amplia variedad de eventos culturales que abarcan teatro, música, gastronomía y arte en el espacio público, de acuerdo con la información recopilada por El Espectador. Estas actividades reúnen a distintos públicos en escenarios emblemáticos, promoviendo la diversidad artística y la participación ciudadana.

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Una de las opciones destacadas es la puesta en escena “Entre la muerte y la locura”, una obra centrada en la vida de Edgar Allan Poe. Esta función, que se desarrollará en el Teatro Cafam, recrea pasajes determinantes del escritor estadounidense, explorando sus obsesiones y traumas personales. Los actores Óscar Salazar, Rafa Taibo y Édison Barón interpretan tanto a Poe como a personajes clave de sus cuentos emblemáticos: “El gato negro”, “La caída de la Casa Usher”, “El corazón delator” y “La máscara de la muerte roja”.

En el Parque El Tintal se celebrará el Festival Arte a la KY, reuniendo a 120 artistas cuyas expresiones toman vida en el espacio público bogotano. La programación es variada y va desde música ancestral, protesta y corridos tradicionales hasta música popular y electrónica, mezclando géneros como hip hop, tango y salsa. Además, el festival se completa con propuestas de danza, circo, narración oral, performance y títeres, visibilizando la riqueza del arte de calle.

La escena musical también se nutre con el Festival Carranguero de Bogotá, un evento que rinde homenaje a las músicas tradicionales del altiplano cundiboyacense. Con entrada libre en escenarios como la Media Torta y el escenario móvil María Mercedes Carranza, este festival busca acercar la carranga a nuevas generaciones y fortalecer el reconocimiento de los sonidos autóctonos.

En cuanto a teatro, “Druk, otra ronda” se presentará en el Teatro Nacional. Relata la historia de cuatro profesores que, para combatir la apatía, experimentan con la teoría de mantener un pequeño porcentaje de alcohol en la sangre de manera constante, explorando así los matices de la existencia cotidiana.

La oferta continúa con la Mexican Week, un festival gastronómico que hasta el 8 de noviembre invita a descubrir la variedad de la cocina mexicana en más de 40 restaurantes de Bogotá, y con el concierto de Anacaona Orquesta, grupo que representa la vitalidad salsera en la agenda de la Ruta de Fusiones de Músicas Contemporáneas en La Candelaria.

Por otro lado, Reykon, conocido como el “Rey del Flow”, llegará al Movistar Arena con su espectáculo cargado de éxitos. Finalmente, el Teatro Colón será el escenario para el estreno mundial de “Teatro para un dios sordo”, espectáculo de gran formato que fusiona carnaval, artes visuales y música en vivo, y el Teatro Cassia albergará una nueva versión de la ópera de cámara “Hänsel y Gretel”, inspirada en el clásico de los Hermanos Grimm.

Estos eventos evidencian la vitalidad cultural bogotana a través de iniciativas que acercan el arte a públicos diversos y consolidan la metrópoli como epicentro creativo.

¿Qué actividades culturales destaca El Espectador en Bogotá para noviembre?

El Espectador resalta varias actividades durante noviembre en Bogotá, que incluyen teatro, festivales musicales y gastronómicos, así como intervenciones en el espacio público. Se destacan la obra “Entre la muerte y la locura” sobre Edgar Allan Poe, el Festival Arte a la KY, el Festival Carranguero de Bogotá, presentaciones teatrales como “Druk, otra ronda” y “Teatro para un dios sordo”, así como la Mexican Week, el concierto de Reykon, la presentación de Anacaona Orquesta y la ópera de cámara “Hänsel y Gretel”.

¿Qué propone el Festival Carranguero de Bogotá y cuál es su importancia?

El Festival Carranguero de Bogotá propone la promoción y celebración de las músicas tradicionales del altiplano cundiboyacense, permitiendo que estas expresiones culturales lleguen a nuevas audiencias. Este evento es relevante porque crea espacios para la difusión de la carranga y el fortalecimiento del patrimonio sonoro colombiano, de acuerdo con la información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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