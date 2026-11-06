Por: El Espectador

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La movilidad en Bogotá enfrenta uno de sus mayores retos durante este viernes 6 de noviembre, debido a la combinación entre el tráfico habitual y una serie de obras en los principales corredores viales. Con el tránsito más congestionado de Latinoamérica, la capital colombiana vive una jornada con múltiples novedades que impactan el desplazamiento de miles de ciudadanos. Según información publicada por El Espectador, para este día se hace necesario planear con cuidado las rutas, estar atentos a las actualizaciones de las autoridades y seguir las restricciones oficiales.

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Una de las medidas más importantes implementadas hoy es el reversible en la avenida Esperanza. De acuerdo con el reporte de Tránsito citado por El Espectador, esta regulación afecta especialmente a quienes ingresan por la Calle 13 y a los que se movilizan entre las carreras 103 y 128. La restricción estará vigente hasta las 9:30 a. m., por lo cual se recomienda a los conductores ajustar sus recorridos considerando que habrá variación en los sentidos de circulación, medida implementada para gestionar los flujos vehiculares y mitigar la congestión en el occidente de la ciudad.

Adicionalmente, la tradicional medida de pico y placa rige con normalidad este viernes y se aplica estrictamente entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Para hoy, la restricción aplica para los vehículos con placas que finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. Los taxis, por su parte, deben acatar la medida si su matrícula termina en 7 u 8. Estas disposiciones, según informa El Espectador, son parte del esfuerzo para reducir el número de vehículos en circulación y así optimizar la movilidad general, aunque pueden implicar mayores tiempos de viaje para quienes no pueden hacer uso de su carro particular.

En cuanto al sistema Transmilenio, el informe destaca que la operación inició sin novedades, permitiendo que miles de usuarios cuenten con una alternativa para trasladarse en la ciudad. El servicio fluye con normalidad, lo cual resulta crucial en jornadas donde el tránsito vehicular presenta mayores complicaciones. Esta información es relevante tanto para usuarios habituales como para quienes piensan dejar el vehículo en casa debido a las restricciones.

Ante este panorama, se recomienda estar atento a los reportes oficiales y consultar en tiempo real el estado de las vías antes de salir. La combinación de regulaciones, obras y la alta demanda requiere planeación y paciencia para quienes transitan por la capital.

¿Qué significa el reversible en la avenida Esperanza y cómo afecta la movilidad en Bogotá?

El reversible en la avenida Esperanza, según Tránsito, consiste en un cambio temporal en el sentido de las vías entre las carreras 103 y 128 y para quienes ingresan a la ciudad por la Calle 13. Esta medida, vigente hasta las 9:30 a. m., busca agilizar el flujo vehicular en horas pico, permitiendo que ciertas calzadas funcionen en un solo sentido privilegiando el ingreso a Bogotá y descongestionando los principales accesos en el occidente.

¿Cuál es el pico y placa en Bogotá hoy viernes 6 de noviembre y qué restricciones aplica?

De acuerdo con información de El Espectador, el pico y placa para este viernes 6 de noviembre restringe la circulación de vehículos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5, en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para los taxis, la restricción aplica si su placa termina en 7 u 8. Esta disposición afecta principalmente a quienes dependen del carro particular o taxi y quienes deben planificar alternativas de movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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