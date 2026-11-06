La crisis operativa que paralizó el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y provocó la cancelación de decenas de vuelos generó una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, acompañado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, reveló las medidas adoptadas para superar la obsolescencia tecnológica que mantiene en riesgo la seguridad aérea del territorio nacional.
Durante un pronunciamiento audiovisual, la ministra Noguera detalló la magnitud de la emergencia registrada a mediados de la semana: “Las pantallas se quedaron sin imagen, lo que nos obligó a suspender operaciones. 79 vuelos cancelados y muchos otros retrasados. Esto es consecuencia de la obsolescencia que hoy tienen nuestros equipos tecnológicos a cargo de la seguridad aérea”. Ante este panorama, la funcionaria indicó que, bajo las directrices del mandatario, se gestionaron los trámites necesarios para asegurar un crédito por un billón de pesos otorgado por la CAF, recursos destinados a reemplazar por completo los sistemas de vigilancia y control. Asimismo, anunció que en las próximas semanas iniciarán los mantenimientos preventivos para blindar la operación.
Por su parte, el jefe de Estado lanzó duras críticas contra la administración pasada durante su intervención: “Hay que decírselo al país de frente. El anterior gobierno no le metió un peso a la seguridad aérea, que ha estado en riesgo, pero desde el 7 de agosto hemos tomado decisiones que van en una única vía y es proteger a los colombianos a través de esa seguridad aérea”. Complementando el anuncio oficial a través de su cuenta personal en la red social X, De La Espriella detalló que el capital obtenido financiará un plan integral de modernización para el periodo 2026-2030, el cual contempla la intervención de 67 estaciones aeronáuticas en todo el país.
¡VAMOS A MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA DE COLOMBIA CON UNA INVERSIÓN DE UN BILLÓN DE PESOS!Lee También
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Recibimos una infraestructura tecnológica aeronáutica obsoleta, con graves rezagos en mantenimiento y modernización. ¡NO VAMOS A SEGUIR APLAZANDO LAS SOLUCIONES!
A través de un crédito con la CAF, pondremos en marcha un plan de modernización 2026-2030 que permitirá intervenir 67 estaciones aeronáuticas en todo el territorio nacional.
Vamos a actualizar los centros de control y las salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés; renovar 12 radares, adquirir 15 sistemas de vigilancia, modernizar las radioayudas y fortalecer las comunicaciones aeronáuticas y el mantenimiento técnico.
¡LO OCURRIDO AYER EN EL AEROPUERTO EL DORADO NO PUEDE REPETIRSE!
La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados.
¡LA SEGURIDAD AÉREA NO SE IMPROVISA, SE GARANTIZA CON INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y DECISIONES!
En la Patria Milagro estamos trabajando para recuperar la infraestructura aeronáutica y proteger la vida de los colombianos.
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026
El plan estratégico incluirá la actualización de los centros de control y salas radar en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés, además de la renovación de 12 radares, la adquisición de 15 sistemas de vigilancia, la modernización de las radioayudas y el fortalecimiento de las comunicaciones técnicas. “¡Lo ocurrido ayer en El Dorado no puede repetirse! La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados”, puntualizó el mandatario al recalcar que la infraestructura aeronáutica nacional se encuentra en un proceso de transformación profunda.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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