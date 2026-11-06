Por: Noticiero 90 minutos

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Salir del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se convierte en un momento crucial para muchos jóvenes en Colombia. Al finalizar su paso por esta institución, los desafíos a los que se enfrentan son significativos: deben definir su situación jurídica, solucionar posibles violaciones de sus derechos y, todo ello, en la mayoría de casos sin ningún tipo de acompañamiento, según Noticiero 90 Minutos.

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Ante esta realidad, la Asociación Colombiana de Egresados de Protección cumple un papel fundamental al acompañar a aquellos adolescentes y jóvenes que dejan el sistema del ICBF y desean construir un proyecto de vida propio. Según Michael Londoño, director ejecutivo de la asociación, la entidad se enfoca en brindar acompañamiento integral por medio de programas que facilitan acceso a educación superior, empleo y vivienda. Uno de los aspectos más relevantes que resalta Londoño es la atención que se presta desde el primer momento: "Esta casa recibe a jóvenes que salen del ICBF y que no tienen una vivienda donde ingresar inicialmente. Entonces aquí se les brinda un acompañamiento de seis, un año o dos años máximo."

De acuerdo con la misma fuente, programas denominados Avanza Joven y Casas del Saber buscan guiar a los jóvenes en esa transición: se les ofrece vivienda temporal, orientación para encontrar empleo y gestión de sus finanzas personales, elementos que facilitan el camino hacia una vida verdaderamente independiente. Esta labor va de la mano con la ley 2479 de 2025, conocida como 'Hijos del estado', que institucionaliza el acompañamiento a los egresados del sistema de protección para garantizarles oportunidades y evitar que queden expuestos a la vulnerabilidad.

Para continuar fortaleciendo estas iniciativas, la asociación realizará el evento denominado 'Coffee Party'. Según explicó Londoño, el objetivo es socializar el trabajo de la organización y recaudar fondos para las líneas programáticas mencionadas anteriormente. El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en la Casa Obeso Obeso, ubicada en el barrio Normandía, y contará con música, arte y café desde las 4:30 p.m.

De esta manera, el trabajo de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección no solo responde a la urgente necesidad de acompañamiento para quienes egresan del ICBF, sino que también se ajusta al marco legal vigente, asegurando que estos jóvenes encuentren un rumbo claro y seguro en su nueva vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué programas ofrece la Asociación Colombiana de Egresados de Protección a quienes salen del ICBF?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la asociación pone a disposición programas como Avanza Joven y Casas del Saber, que proporcionan orientación, vivienda temporal, apoyo para acceder a un empleo y educación superior, así como herramientas para organizar las finanzas. Además, se brinda acompañamiento jurídico y emocional, facilitando el proceso de independencia para los egresados.

¿Cuál es el objetivo del evento 'Coffee Party' organizado por la asociación y cuándo será?

Según explicó Michael Londoño, el evento 'Coffee Party' tiene como propósito principal dar a conocer la labor de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección y recaudar fondos que permitan fortalecer sus programas. La cita es el 7 de noviembre, en la Casa Obeso Obeso, barrio Normandía, a partir de las 4:30 p.m., e incluirá música, arte y café.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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