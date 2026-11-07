Por: Portal Bogotá

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El Festival Danza en la Ciudad volverá a convertir a Bogotá en un epicentro artístico entre el 6 y el 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, la XIX edición de este evento reunirá más de 30 funciones y experiencias abiertas al público, incluyendo obras escénicas, talleres, proyecciones de videodanza, homenajes y espacios de creación conjunta. El acceso será gratuito, permitiendo a la ciudadanía disfrutar de una programación que apuesta por la diversidad y el diálogo entre lenguajes del movimiento.

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La propuesta curatorial abarca múltiples escenarios, desde teatros emblemáticos como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán hasta espacios independientes, museos, universidades y parques. Cada lugar se convertirá en punto de encuentro para abordar temas clave de la danza contemporánea, las tradiciones populares y las manifestaciones urbanas, con la presencia de artistas nacionales y extranjeros. Según la programación difundida por Idartes, destacan propuestas como ‘Céu de Pêssego’, de la compañía brasileña Quasar Cia de Dança, Salón de Baile Carranguero con Los Quibeños, y Filarmónica en Movimiento, una colaboración entre la Orquesta Filarmónica de Mujeres y agrupaciones de danza urbana como Anvar y D-Thre3.

El enfoque del festival no se limita al virtuosismo técnico, sino que explora la memoria, los vínculos afectivos, la identidad, las transformaciones sociales y la convivencia. Ejemplo de ello son obras como ‘Petra’ de Leonardo Martínez, que indaga en el duelo y el desgaste de los afectos, o ‘Clan’ de Pauta Corpórea, que revisa la transmisión de comportamientos familiares. Además, el evento se convierte en plataforma para el reconocimiento de referentes de la danza en Bogotá, como lo demuestra la ceremonia de entrega del Premio a la Trayectoria en Danza – Ciudad de Bogotá.

La participación de ensambles universitarios y compañías independientes permite entender la danza como una construcción colectiva y viva. Así mismo, las actividades académicas en la Casona de la Danza impulsan el intercambio de conocimientos, abriendo espacios para clases maestras y exploraciones interdisciplinarias. La programación destaca la importancia de propuestas audiovisuales, como la franja Videodanza .MOV en la Cinemateca de Bogotá, y proyectos que fusionan expresiones tradicionales y contemporáneas, como ‘Cuerpos Resonantes’ o ‘Conmemoración Delia Zapata Olivella – 100 años’.

En suma, el Festival Danza en la Ciudad 2026, según la información de Idartes y los organizadores, representa un mosaico de formas, territorios, generaciones y sentidos, reafirmando la danza como catalizadora de memoria, identidad y transformación en Bogotá.

¿Cuál es la programación principal del Festival Danza en la Ciudad 2026?

La programación principal del Festival Danza en la Ciudad 2026 incluye más de 30 actividades gratuitas, entre las que se encuentran funciones escénicas, talleres, videodanzas, homenajes y encuentros de formación. Entre los escenarios participantes se destacan el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Parque, la Cinemateca de Bogotá, la Casona de la Danza y varios parques y museos de la ciudad. De acuerdo con Idartes, habrá obras de compañías nacionales e internacionales, así como espacios para el diálogo entre danza contemporánea, urbana y tradicional.

¿Cómo aborda el Festival Danza en la Ciudad la diversidad de expresiones dancísticas y culturales?

El festival enfatiza la diversidad a través de una curaduría que reconoce distintos géneros de la danza: desde el ballet clásico y las tradiciones populares hasta la danza urbana y las búsquedas contemporáneas. Según la programación de Idartes, la selección de compañías, el enfoque en talleres y la oferta territorial permiten el encuentro entre generaciones, la valorización de la memoria colectiva y la reflexión sobre temas como identidad, convivencia y transformación social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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