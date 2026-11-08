La alerta de seguridad que involucra a Caracol Radio, Caracol Televisión y otros medios de comunicación provocó pronunciamientos de la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. Ambas entidades se refirieron a la situación y destacaron la importancia de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Colombia.

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(Vea también: Alerta en Caracol Radio por posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación)

La administración distrital informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información sobre una alerta de seguridad con medios de comunicación y el Gobierno Distrital.

Ante esta situación, el alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el objetivo de que la advertencia sea analizada por los organismos de inteligencia y seguridad.

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La Alcaldía también indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá tomó acciones preventivas relacionadas con la alerta.

La @FiscaliaCol, a través del CTI, ha compartido información con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital sobre una alerta de seguridad. El alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, ha solicitado la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que esta alerta sea analizada por todos los organismos de inteligencia y seguridad. La @policiabogota tomó acciones preventivas en relación con dicha alerta. — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 8, 2026

Procuraduría rechazó amenazas contra Caracol Radio y otros medios

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó de manera categórica las amenazas contra Caracol Radio y otros medios de comunicación.

En su pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público resaltó que la libertad de prensa es un derecho fundamental y un pilar indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también repudia de manera categórica las amenazas contra @CaracolRadio y otros medios de comunicación, y reitera la importancia de proteger la libertad de prensa, derecho fundamental y pilar indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática y garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Colombia. — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 8, 2026

La Procuraduría también reiteró la importancia de garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Colombia, en medio de la alerta que involucra a diferentes empresas de comunicación.

Caracol Radio y Caracol Televisión alertaron sobre posibles atentados

Los pronunciamientos institucionales se conocieron luego de que Caracol Radio informara que las autoridades le advirtieron sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

La cadena radial señaló que, en coordinación con las autoridades, activó protocolos y medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

Por su parte, Caracol Televisión aseguró que las autoridades le informaron sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. La compañía también afirmó que adoptó medidas para proteger a su personal y sus instalaciones.

La alerta en Caracol Televisión se conoció después de que sus instalaciones en Bogotá fueran evacuadas por un paquete sospechoso que habría sido marcado por perros especializados en la detección de explosivos, según fuentes cercanas.

Policía informó que no había evidencia de explosivos

En medio de la situación, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un reporte en el que indicó que no había evidencia de explosivos dentro de Caracol Televisión ni en sus inmediaciones.

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, señaló la institución.

Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en la zona, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles sobre los posibles responsables de las amenazas ni sobre el alcance específico de la alerta contra los medios de comunicación.

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