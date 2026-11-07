La alerta de seguridad que provocó la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, tuvo una actualización por parte de las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, al momento de su reporte, no había evidencia de explosivos dentro del canal ni en sus inmediaciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Evacuan las instalaciones de Caracol TV por amenaza de bomba)

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, señaló la institución en un mensaje dirigido a los periodistas.

La situación se presentó luego de que perros especializados en la detección de explosivos marcaran positivo un paquete sospechoso, según la información entregada por una fuente cercana a este medio. Ante esa alerta, las personas que se encontraban en las instalaciones fueron evacuadas mientras se esperaba la intervención de la Policía Antiexplosivos.

Lee También

Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en el sector, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores.

¿Qué se sabe de la alerta en Caracol Televisión?

La primera alerta se originó durante la revisión de un paquete que habría sido marcado por los perros especializados. Esto llevó a activar los protocolos preventivos y a evacuar el edificio mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

Sin embargo, el reporte posterior de la Policía Metropolitana indicó que no existían evidencias de explosivos en el interior o en las inmediaciones del canal.

Por ahora, la información oficial conocida se limita a ese pronunciamiento. La alerta inicial motivó el procedimiento de seguridad, pero no se ha confirmado que el paquete contuviera material explosivo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.