Por: Portal Bogotá

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La transformación urbanística de Bogotá da un nuevo paso con la construcción de la Línea 1 del metro, una obra que no se limita únicamente a cambiar la movilidad de la ciudad, sino que también redefine el espacio público y apuesta por el cuidado ambiental. Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), este proyecto contempla la creación de 94.856 metros cuadrados de nuevos espacios públicos y la renovación de otros 1’348.106 metros cuadrados. Estos espacios estarán distribuidos principalmente en 11 parques ubicados a lo largo del trazado de casi 24 kilómetros por donde pasará el metro, abarcando áreas de influencia del megaproyecto. La información sobre estas renovaciones y su magnitud fue confirmada por la EMB y está enmarcada dentro del Contrato de Concesión N°163 de 2019, que define las áreas de obra civil.

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La renovación del espacio público prevista incluye adecuación de pavimentos, incorporación de mobiliario urbano, y mejoras en intersecciones viales para elevar las condiciones de seguridad. Asimismo, se prevé la creación de nuevas conexiones peatonales, especialmente en los parques cercanos a las estaciones de la Línea 1 del metro. Todo este trabajo es liderado por el concesionario Metro Línea 1, encargado de las obras de mejoramiento y renovación según los límites establecidos en el contrato. Pero no solo se trata de infraestructura: una de las apuestas más fuertes está en las estrategias de reverdecimiento urbano, con arborización y fortalecimiento de áreas verdes que mejorarán la calidad ambiental y paisajística de cada entorno intervenido, como señaló la EMB.

Los parques que serán intervenidos y renovados están situados estratégicamente. Entre ellos se cuentan Villa Nelly III Los Alisos en la carrera 80D, Ciudad Kennedy Supermanzana 6A y Oriental, El Tejar, Santa Matilde, Urbanización Santa Isabel Quinto Sector, Urbanización La Fraguita, Santa Teresita II, Urbanización Quinta Camacho, Las Flores en Chapinero Norte y Chapinero Bajo. Estas intervenciones avanzan de forma paralela a la construcción del viaducto, elemento central del metro que promete una revolución en la movilidad sostenible de la ciudad.

Con estas acciones, Bogotá apuesta por fortalecer el orgullo ciudadano, promoviendo la apropiación de los nuevos y renovados espacios públicos, y mostrando el compromiso de la ciudad por fomentar ambientes urbanos de mayor calidad para los habitantes. Todo el proceso se realiza con respaldo y anuncios de recursos garantizados, como lo reiteró el alcalde Carlos Fernando Galán, según información difundida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los parques que serán renovados por la Línea 1 del metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), los parques que formarán parte de la renovación y creación de nuevos espacios públicos asociados a la Línea 1 del metro incluyen Villa Nelly III Los Alisos, Ciudad Kennedy Supermanzana 6A y Oriental, El Tejar, Santa Matilde, Urbanización Santa Isabel Quinto Sector, Urbanización La Fraguita, Santa Teresita II, Urbanización Quinta Camacho, Las Flores en Chapinero Norte y Chapinero Bajo.

¿Qué tipo de intervenciones urbanas contempla la obra civil del metro de Bogotá?

Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la obra contempla adecuación de pavimentos, aplicación de mobiliario urbano, mejoras de seguridad vial en intersecciones, establecimiento de nuevas conexiones peatonales y estrategias de reverdecimiento mediante arborización y fortalecimiento ambiental, todo ello dentro de los parques ubicados en la zona de influencia del metro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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