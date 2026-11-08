Por: Portal Bogotá

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El acceso a la cultura y la ciencia se ha convertido en una realidad para cientos de habitantes de Bogotá, gracias a la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), un total de 951 usuarios, pertenecientes a 19 servicios diferentes de dicha entidad, tuvieron la oportunidad de disfrutar sin costo de las atracciones en Maloka, uno de los centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación más relevantes de la ciudad y destino frecuente de visitantes nacionales e internacionales.

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Entre los meses de abril y agosto de este año, hombres, mujeres, niños y niñas de distintas edades participaron en actividades planeadas como parte del programa de gratuidad denominado Maloka Puertas Abiertas. Según la SDIS, estos visitantes pudieron vivir una experiencia lúdica y educativa al recorrer las diferentes salas interactivas de Maloka, asistir a proyecciones en el Cine Domo y participar en talleres de laboratorio. Todo esto tuvo el acompañamiento permanente de profesionales vinculados a la entidad, garantizando así una experiencia significativa para quienes asistieron.

Una particularidad destacada de la organización fue la minuciosidad con la que se prepararon los encuentros. Para cada una de las 25 jornadas realizadas, los equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social llevaron a cabo previsitas con el fin de revisar y ajustar recorridos, establecer horarios, asegurar la accesibilidad para todos los grupos y definir los protocolos de seguridad requeridos. Además, estos equipos asumieron la responsabilidad de confeccionar los listados de asistencia, coordinar la confirmación de participantes, disponer los refrigerios y garantizar la presencia de acompañantes durante los recorridos.

La alianza entre el Distrito, encabezado por la Secretaría Distrital de Integración Social, y Maloka, se dirigió a una amplia gama de poblaciones. Entre los beneficiarios se encuentran niños, adolescentes, adultos, personas mayores, individuos con discapacidad y sectores LGBTI. De acuerdo con la información oficial, esta colaboración hace parte de la estrategia llamada ‘Acuerdos Transformadores’, que tiene como objetivo construir una Bogotá más incluyente a través del trabajo articulado entre sectores públicos y privados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se organiza el acceso gratuito a Maloka para usuarios de la Secretaría Distrital de Integración Social?

De acuerdo con datos de la SDIS, el acceso gratuito a Maloka es posible gracias a una alianza estratégica. Los equipos de la Secretaría planifican las visitas con previsitas para ajustar recorridos y horarios, gestionan protocolos de seguridad y organizan toda la logística, lo que incluye listados de asistentes, confirmación de participación, refrigerios y acompañantes.

¿Qué poblaciones fueron beneficiadas con la estrategia ‘Acuerdos Transformadores’ en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Integración Social, la iniciativa ‘Acuerdos Transformadores’ permitió que niños, jóvenes, adultos, personas mayores, personas con discapacidad y miembros de los sectores LGBTI pudieran acceder a experiencias educativas y culturales, fomentando la inclusión en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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