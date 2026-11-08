Por: Portal Bogotá

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Durante el Mes del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha puesto de relieve las iniciativas que ha desarrollado a lo largo de 2026 para trabajar con habitantes de calle en Bogotá. De acuerdo con información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, estas acciones han tenido como propósito principal fortalecer vínculos, visibilizar historias de vida y crear espacios de encuentro mediante formación, creación y participación artística.

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Una de las estrategias emblemáticas es ‘Integrarte: arte y sanación para habitantes de calle’, que obtuvo la Beca Bogotá Diversa dirigida a los Sectores Sociales, dentro de la categoría de prácticas artísticas orientadas a prevenir la vulneración de derechos. Este proceso fue liderado por la agrupación Colectivo Oxímoron en el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa, ubicado en la localidad de Los Mártires. Según Idartes, entre 14 y 27 personas participaron en 32 sesiones de actividades, incluyendo danza, teatro, artes plásticas, escritura, musicoterapia y trabajo social. Estos encuentros fueron escenarios de reflexión, memoria, reconocimiento de las emociones y construcción de redes de apoyo para quienes, tradicionalmente, han enfrentado contextos de exclusión.

El proceso artístico culminó con una galería y la producción audiovisual ‘Retratos de una humanidad compartida’, donde las voces y creaciones de las y los participantes lograron hacerse visibles para la ciudad. Por otro lado, en el Castillo de las Artes se celebró la Comparsa de Carreteros el 30 de septiembre, que incluyó una olla comunitaria, talleres de arte en espacio público, una presentación de break dance y el recorrido de comparsas y carretas hasta el Parque Santander, todo con el fin de consolidar formas de expresión colectiva.

La gerencia Crea, a través del Programa Crea y su línea de atención 'Arte y Salud', también ha llevado a cabo actividades como literatura, creación digital y teatro en espacios como el Parque La Florida, hogares de paso Bakata, Liberia y Puente Aranda, y en el Centro de Atención Sociosanitario Balcanes. Así, las acciones permitieron reconocer saberes, capacidades y trayectorias personales de las personas habitantes de calle.

Idartes también participa en los procesos de formulación de la nueva Política Pública de Habitabilidad en Calle del Distrito, con el objetivo de continuar dignificando y visibilizando a esta población. Durante noviembre, se invita a la ciudadanía a mirar esta realidad con respeto y humanidad, y a reconocer en el arte una plataforma de encuentro, expresión y participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué iniciativas artísticas se han implementado en Bogotá para los habitantes de calle en 2026?

De acuerdo con Idartes, algunas de las principales iniciativas de 2026 incluyen el proceso ‘Integrarte: arte y sanación para habitantes de calle’ en la localidad de Los Mártires, la Comparsa de Carreteros realizada en septiembre en el Castillo de las Artes y actividades del Programa Crea en diversos puntos de la ciudad como el Parque La Florida y varios hogares de paso. Todas buscan promover espacios de encuentro, expresividad y reconocimiento de derechos para los habitantes de calle.

¿Cómo contribuye el arte a la habitabilidad en calle en Bogotá?

Según la información de Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el arte favorece la visibilización y dignificación de los habitantes de calle, permitiendo que sus historias, capacidades y saberes sean reconocidos. Además, fomenta la creación de lazos, redes de apoyo y contextos de confianza donde la ciudadanía puede acercarse a esta realidad desde una perspectiva respetuosa y humana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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