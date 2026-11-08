Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio conmocionó a Ibagué en horas de la madrugada, cuando se presentó un accidente de tránsito que involucró a un motociclista y un taxi de servicio público. De acuerdo con los primeros reportes recogidos en la zona, el hecho ocurrió hacia las 2:36 de la madrugada, cuando un joven motociclista habría sido arrollado por el taxi identificado con las placas WTN445. La situación se tornó aún más alarmante por lo que sucedió después del impacto: testigos afirmaron que tras el choque, el conductor del taxi no detuvo su marcha, sino que habría acelerado, llevando al motociclista sobre el capó del vehículo y, de esa forma, exponiéndolo a caídas que habrían podido tener consecuencias fatales.

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El lugar de los hechos fue la avenida Ferrocarril con calle 26, punto donde empezó el dramático recorrido que, según relatos de quienes presenciaron la escena, se extendió desde esa intersección hasta la calle 29. Lo que debía ser el instante para prestar ayuda al afectado o, al menos, detener el automóvil, terminó transformándose en una huida que puso en grave riesgo la vida del joven. Los testimonios recopilados por medios aseguran que el motociclista quedó literalmente ‘montado’ sobre el capó, mientras el taxi seguía su trayecto a toda velocidad.

Las imágenes y descripciones generaron alarma entre la comunidad, pues el peligro al que fue expuesto el motociclista era innegable. La posibilidad de caer directamente sobre el asfalto mientras el vehículo se desplazaba aumenta considerablemente el riesgo de lesiones de gravedad, o incluso la pérdida de la vida. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que detalle el tipo de lesiones sufridas ni cuál fue el desenlace para el joven involucrado, pues no se ha emitido un parte médico ni pronunciamiento formal sobre su estado.

Las circunstancias que rodean este caso han generado muchas preguntas y expectativa entre los habitantes de la ciudad. Aún no se conoce la versión del conductor ni se ha confirmado oficialmente su identidad, y las autoridades permanecen a la espera de realizar un pronunciamiento para esclarecer por completo lo sucedido. El episodio continúa bajo investigación, y la seguridad en vías de Ibagué, así como las responsabilidades alrededor de este caso en particular, se mantienen como temas centrales de interés, mientras la colectividad exige respuestas contundentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente entre un taxi y un motociclista en Ibagué?

Según versiones recogidas por testigos, un motociclista habría sido atropellado por un taxi en la avenida Ferrocarril con calle 26, en Ibagué, y posteriormente fue transportado sobre el capó del vehículo durante varias cuadras. El hecho sigue bajo investigación, pues hasta el momento no se ha determinado detalladamente el estado de salud del joven ni la identidad oficial del conductor involucrado.

¿Cuál es el estado de salud del motociclista atropellado por el taxi en Ibagué?

Hasta ahora no existe un informe oficial sobre las lesiones que habría sufrido el motociclista ni se conocen mayores detalles sobre su condición tras el incidente. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento formal, por lo que la situación del joven sigue siendo una de las principales dudas sobre este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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