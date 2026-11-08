Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las recientes revelaciones en torno al entorno del presidente Gustavo Petro han provocado dudas sobre posibles influencias en instituciones públicas. De acuerdo con la información presentada por la periodista Darcy Quinn, el Hospital San Juan de Dios emitió una certificación en la que consta que este año recibió ocho hojas de vida correspondientes a personas conocidas públicamente como las ‘mariposas’ del mandatario. Esta información se hizo pública a través de la cuenta de X de Quinn, quien enfatizó sobre el caso de Deicy Jiménez. Si bien la hoja de vida de Jiménez llegó a la institución, el propio hospital certificó que nunca se concretó su contratación, un hecho relevante dentro del contexto que rodea a este grupo de aspirantes.

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En los datos expuestos por Quinn se menciona que, junto con la hoja de vida de Jiménez, otras siete personas allegadas al círculo conocido como ‘mariposas’ habrían enviado sus perfiles profesionales al hospital. No obstante, la información disponible hasta ahora no aclara si estos otros perfiles avanzaron en algún proceso de selección ni si fueron gestionados por algún funcionario en particular, lo que incrementa las dudas sobre las intenciones y el origen de estos envíos. Según lo reseñado por la periodista, la principal incógnita radica en identificar quién remitió los perfiles y si detrás de ellos existió algún interés por ubicar a estas personas en cargos dentro del hospital.

La situación ha resultado especialmente sensible por tratarse de personas vinculadas al entorno presidencial y porque pone en evidencia la necesidad de transparencia en la relación entre instituciones y figuras de poder. Aunque el simple trámite de recibir hojas de vida no implica una contratación automática ni necesariamente irregularidades, sí despierta inquietudes legítimas acerca de eventuales presiones, recomendados o favoritismos al interior de entidades estatales. La certificación oficial del hospital, mencionada en las publicaciones de Quinn, aporta un elemento clave al debate, pues si bien descarta la vinculación laboral de Jiménez, deja abiertas las preguntas sobre las otras hojas de vida y sobre posibles procesos de selección no explicitados.

En este contexto, la información hasta ahora confirmada por el Hospital San Juan de Dios y divulgada por Quinn no permite establecer con certeza la existencia de irregularidades, pero sigue alimentando el debate público sobre los límites entre lo institucional y lo político, especialmente en torno al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significan las ‘mariposas’ de Gustavo Petro mencionadas en el caso del Hospital San Juan de Dios?

En el contexto presentado por la periodista Darcy Quinn, las ‘mariposas’ de Gustavo Petro son un grupo de personas vinculadas al entorno cercano del mandatario, cuyas hojas de vida fueron enviadas al Hospital San Juan de Dios en busca de posibles cargos. La información divulgada no profundiza en la naturaleza del grupo ni en sus funciones específicas, pero el término ha sido usado para referirse a mujeres con presunta cercanía personal o profesional con el presidente.

¿Hubo alguna contratación en el Hospital San Juan de Dios de las ‘mariposas’ de Petro según la certificación divulgada?

Según la certificación del Hospital San Juan de Dios, presentada por la periodista Darcy Quinn, ninguna de las hojas de vida recibidas en el marco de este caso, incluyendo la de Deicy Jiménez, se tradujo en una contratación concreta dentro de la institución. El hospital aclaró explícitamente que, aunque recibió los perfiles este año, no se concretó la vinculación laboral de Jiménez, aunque no hay información sobre procesos con los otros nombres mencionados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.