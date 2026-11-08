Caracol Televisión se pronunció este domingo 8 de noviembre sobre la alerta de seguridad que recibió por una posible amenaza contra sus instalaciones en Bogotá, situación que llevó a evacuar preventivamente a sus trabajadores durante la noche del sábado.

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(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el canal informó que recibió una advertencia de las autoridades y que, de inmediato, activó sus protocolos de seguridad para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

La empresa también agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes aseguró haber trabajado de manera coordinada en las verificaciones y las medidas de protección.

El mensaje de Caracol Televisión a los medios que también recibieron amenazas

En el mismo pronunciamiento, Caracol Televisión expresó su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. La compañía advirtió que cualquier intimidación contra un medio representa una amenaza para el ejercicio libre e independiente del periodismo y para el derecho de los ciudadanos a estar informados.

“Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, manifestó el canal, al reiterar que continuará informando con rigor, independencia y responsabilidad.

Caracol Televisión también reafirmó su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.

¿Qué se sabe de la alerta contra Caracol y otros medios?

La alerta de seguridad se conoció durante la noche del sábado 7 de noviembre y obligó a evacuar las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, en Bogotá.

Posteriormente, la Policía Metropolitana informó que no había encontrado evidencia de explosivos dentro ni en los alrededores de la sede. Sin embargo, las autoridades continuaron con las verificaciones frente a la información recibida.

La situación también involucró a Caracol Radio, que informó que recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que, según la información entregada a periodistas, el CTI de la Fiscalía recibió una alerta sobre un posible plan del Eln para atacar las sedes de Caracol y RCN.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para reforzar la protección de Caracol, RCN y la revista Semana, luego de las alertas de inteligencia sobre posibles atentados atribuidos al grupo armado.

Hasta ahora, corresponde a las autoridades establecer el origen y el alcance de las amenazas, así como identificar a los posibles responsables.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.