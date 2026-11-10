Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 4353 de 2026, oficializó la distribución de recursos públicos dirigidos al funcionamiento de los partidos políticos que cuentan con personería jurídica en Colombia. Estos recursos, correspondientes al periodo entre el 20 de julio y el 31 de diciembre de 2026, dependen de varios factores que incluyen los resultados de las colectividades tanto en elecciones legislativas como en los comicios de concejos municipales y asambleas departamentales. Adicionalmente, el CNE consideró el número de mujeres y jóvenes elegidos en cargos públicos, consolidando así una fórmula de asignación que premia la representación y la diversidad.

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Según información confirmada por El Espectador, el Partido Liberal será la fuerza política con mayor asignación para este periodo, con una suma de 5.306 millones de pesos colombianos (COP). El partido de oposición Pacto Histórico ocupa el segundo lugar, con una asignación de 5.038 millones de pesos. El Partido Conservador recibirá 4.538 millones y el Centro Democrático 4.414 millones, siendo estos los partidos que más recursos recibirán, solo superados por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, ambos por encima de los 5.000 millones de pesos.

La Resolución 4353 de 2026 también introdujo advertencias para algunas colectividades que mantienen su personería jurídica en estado ‘condicionado’, como el Partido Ecologista Colombiano, el Partido Oxígeno, el Partido La Fuerza y Esperanza Democrática. El CNE notificó que estos partidos solo podrán acceder a los recursos de funcionamiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica y quede en firme la decisión correspondiente.

Adicionalmente, el documento establece que de la asignación de cada partido se deben descontar los montos correspondientes a sanciones impuestas previamente, además de un descuento obligatorio del 1 % que se destina a la contratación del Sistema de Auditoría Externa, un mecanismo para vigilar la utilización de los recursos.

Para recibir estos fondos, los partidos deben presentar ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales los libros donde detallan ingresos y gastos anuales, junto con sus declaraciones de patrimonio, ingresos y egresos, todo a través del Portal Cuentas Claras. Los pagos se realizan en dos tramos: el primero, del 50 %, tras la ejecución administrativa y entrega de documentos; el resto únicamente después de la revisión y certificación de la información suministrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Resolución 4353 de 2026 del Consejo Nacional Electoral y qué determina?

La Resolución 4353 de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, es el acto administrativo que define cómo serán distribuidos los recursos públicos entre los partidos políticos colombianos con personería jurídica para su funcionamiento, teniendo en cuenta resultados electorales y representación de mujeres y jóvenes en las corporaciones públicas.

¿Qué partidos políticos reciben más recursos públicos según el CNE en 2026?

De acuerdo con información presentada por El Espectador, el Partido Liberal es la colectividad que más recursos recibirá, superando los 5.306 millones de pesos, seguido del Pacto Histórico, que recibirá 5.038 millones de pesos, mientras que el Partido Conservador y el Centro Democrático ocupan los siguientes lugares en la lista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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