Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita a toda la ciudadanía a participar en el taller "Del residuo al prototipo", un espacio creado para estimular la creatividad y la conciencia ambiental alrededor del aprovechamiento de residuos orgánicos. De acuerdo con la información oficial publicada en el portal Bogotá.gov.co, este evento representa una oportunidad para descubrir el potencial de la cáscara de plátano, habitualmente considerada como desperdicio, y convertirla en materia prima para desarrollar nuevos materiales. El taller tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en la Sala LabCo, piso 7, en un horario único de 3:00 a 4:00 p. m. La entrada será libre para todos los interesados, gracias a la promoción de iniciativas que conectan la cultura y la sostenibilidad en la ciudad.

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El mensaje detrás de esta convocatoria es claro: lo que comúnmente desechamos puede abrir la puerta a preguntas y descubrimientos novedosos. Además de aprender a aprovechar la cáscara de plátano, los asistentes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre otras formas ingeniosas de manejo y reutilización de residuos orgánicos. Esta actividad gratuita está dirigida a todo tipo de público, sin restricciones, motivando la participación de diferentes edades e intereses. El evento forma parte del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", orientado a proponer alternativas culturales y recreativas en la capital.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte destaca este taller como un ejemplo de cómo la innovación puede nacer a partir de lo que se considera basura, alentando a los ciudadanos a repensar sus prácticas cotidianas y su relación con los materiales orgánicos. Para quienes buscan más opciones gratuitas, el portal oficial sugiere también participar en la Noche de los Museos y en la programación del Festival Danza en la Ciudad de Bogotá, ambos eventos a desarrollarse en el mes de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el taller ‘Del residuo al prototipo’ en Bogotá 2026?

El taller "Del residuo al prototipo" se realizará el miércoles 11 de noviembre de 2026, de 3:00 a 4:00 p. m., en la Sala LabCo, piso 7, del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero en Bogotá. De acuerdo con el portal oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la entrada es libre para todos los asistentes.

¿Cuál es el objetivo del taller ‘Del residuo al prototipo’ y qué aprenderá usted?

El objetivo principal del taller, según Bogotá.gov.co, es explorar las posibilidades de la cáscara de plátano como materia prima y despertar la curiosidad sobre otras formas de aprovechar residuos orgánicos. Usted aprenderá cómo lo que se considera desperdicio puede ser el punto de partida para la creación de nuevos materiales, fomentando así la creatividad y la conciencia ambiental en la vida diaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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