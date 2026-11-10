En una movida de alto impacto para la administración pública y el sector educativo nacional, el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, quien se desempeñaba como directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). De acuerdo con confirmaciones obtenidas por fuentes de alto nivel, la alta funcionaria ejerció sus responsabilidades institucionales al frente de la entidad hasta el pasado lunes 9 de noviembre, según informó El Tiempo.

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Blandón Ramírez había sido nombrada en la dirección técnica y ejecutiva del Icfes en agosto del año 2023 durante la administración del expresidente Gustavo Petro, acumulando una trayectoria superior a los 25 años dentro del servicio público. Antes de asumir la conducción del organismo evaluador, la profesional desempeñó responsabilidades de alta gerencia administrativa, entre las que destacan sus pasos como viceministra encargada de Economía Digital y directora de Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de encabezar la Dirección de Planeación del SENA y la Dirección de Innovación y Desarrollo en la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el periódico.

A pesar de la trascendencia del cargo para el calendario académico y la logística de las pruebas estatales en el territorio nacional, el instituto se encuentra temporalmente sin dirección asignada. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha hecho pública la hoja de vida de quien asumirá la titularidad del despacho, mientras se completan los trámites de empalme y la designación oficial de su reemplazo en los próximos días, según el rotativo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.