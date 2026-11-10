Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un video compartido por el presidente Abelardo De La Espriella expuso una de las escenas más llamativas de la reciente operación militar NOAH, ejecutada contra las disidencias de las Farc en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. El material muestra cómo el mandatario encaró a alias Barba Chivo, uno de los capturados tras el operativo, y quien permanecía esposado junto a otros detenidos. Este encuentro ocurrió en Cúcuta, donde De La Espriella llegó para compartir los resultados de la ofensiva, acercándose a los prisioneros y cuestionándolos sobre los ataques atribuidos a su organización armada.

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Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la conversación directa con Barba Chivo, también conocido como ‘Costeño’ y señalado como hombre de confianza de alias Andrey Avendaño. Según indicó De La Espriella, Barba Chivo era cabecilla de una de las comisiones de la estructura 33, fracción alineada con el mando de alias Calarcá. El presidente le recordó públicamente los señalamientos que pesan en su contra, enfatizando el uso de drones con los que, según las autoridades, se realizaron ataques contra miembros de la Fuerza Pública y civiles: "Este bandido operaba drones, con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa", expresó De La Espriella, citado en el video según la información compartida.

Durante el encuentro, el jefe de Estado le preguntó al detenido sobre sus sensaciones al estar privado de la libertad, en alusión a las víctimas de secuestros y violencia por parte de la organización: "¿Cómo se siente estar de ese lado en donde ustedes han tenido los secuestrados? ¿Dónde le han hecho tanto daño a la gente?", dijo. El gesto de Barba Chivo, cabizbajo y sin responder, fue interpretado por De La Espriella como miedo y terror. "Terror, pánico, el mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan" manifestó, insistiendo en que los acusados deben responder ante la justicia.

La operación NOAH dejó un saldo de seis capturados y cuatro muertos, de acuerdo con la información oficial. Alias Barba Chivo fue uno de los sobrevivientes del bombardeo y quedó bajo la custodia de las autoridades. De La Espriella advirtió que las acciones contra dicha organización continuarán y que la Fuerza Pública mantiene la presión sobre sus integrantes. El video de la confrontación fue difundido por el propio presidente en su cuenta de X, junto a un mensaje reafirmando el éxito de la ofensiva y la captura de uno de los cabecillas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Barba Chivo y cuál ha sido su papel en la estructura 33?

Alias Barba Chivo, también llamado ‘Costeño’, es señalado como uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de una comisión de la estructura 33, una fracción que actúa bajo la facción de alias Calarcá dentro de las disidencias de las Farc. Según las autoridades, Barba Chivo habría operado drones en ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y civiles, lo que lo convierte en uno de los principales objetivos de la operación NOAH.

¿Qué resultados dejó la operación NOAH contra disidencias de las Farc en Tibú?

De acuerdo con el balance oficial divulgado tras la ofensiva militar en zona rural de Tibú, la operación NOAH resultó en la captura de seis personas, entre ellas alias Barba Chivo, y la muerte de cuatro presuntos integrantes de la estructura 33. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que estas acciones se mantendrán para seguir enfrentando a esa organización armada ilegal.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.