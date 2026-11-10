Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, varias zonas de Bogotá experimentarán cortes de agua debido a obras planificadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), según información oficial publicada en el sitio web bogota.gov.co. Estos trabajos tienen como fin mejorar el suministro de agua en diferentes localidades de la ciudad, abarcando actividades como mantenimiento preventivo, empates de redes de acueducto y la verificación de macromedidores.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo reportado por la EAAB, los cortes serán temporales y se implementarán en ubicaciones específicas. En Suba, los barrios Julio Flores, Santa Rosa y Andes Norte estarán sin suministro desde las 10:00 a. m., durante 24 horas, mientras se ejecutan empates de redes de acueducto que buscan prevenir daños mayores en la infraestructura. En la localidad de Bosa, barrios como Argelia y Bosa Central tendrán cortes en varios tramos desde las 10:00 a. m. para realizar mantenimiento preventivo, también durante 24 horas.

Engativá, con el sector Minuto de Dios, estará sin agua desde las 9:00 a. m. por un período similar de 24 horas, y se llevarán a cabo labores de mantenimiento preventivo. En Rafael Uribe Uribe, específicamente Palermo Sur y Arrayanes V, los cortes también serán de 24 horas y comienzan a las 9:00 a. m., respondiendo a la misma necesidad de mantenimiento.

En las localidades de Santa Fe y Chapinero, los barrios Parque Nacional y Siberia, entre otros, enfrentarán una suspensión más prolongada de hasta 30 horas desde las 10:00 a. m. debido a empates de redes de acueducto. Por otra parte, en Santa Fe (barrios Los Laches, Girardot, Rocío y hospitales como el Franklin Delano Roosevelt y Guavio), la interrupción será solo por 4 horas, lo que permitirá la verificación de un macromedidor, dispositivo clave para medir grandes volúmenes de agua.

La EAAB recomienda llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y utilizar el agua racionalmente, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la entidad asegura que brindará el servicio mediante carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros donde se concentra gran cantidad de personas, quienes pueden solicitar apoyo a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua el 11 de noviembre de 2026?

Las zonas afectadas por los cortes de agua incluyen sectores de Suba, Bosa, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Chapinero. Según la EAAB, cada ubicación tendrá diferentes horarios y duraciones del corte, variando entre 4 y 30 horas, según la obra o mantenimiento programado en cada área.

¿Qué es un macromedidor en el servicio de agua y para qué sirve?

Un macromedidor es un dispositivo utilizado para medir grandes volúmenes de agua en redes principales de distribución. En este caso, la EAAB realizará la verificación de este equipo en algunos barrios de Santa Fe para asegurar el funcionamiento y la precisión en la medición del consumo, lo que contribuye a la eficiencia en la administración del recurso hídrico en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z