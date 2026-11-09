Por: Portal Bogotá

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‘Nacedoras, el quehacer de hacer nacer’ es una miniserie documental que llega a la pantalla a través de Canal Capital y del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, invitando al público a adentrarse en el universo de las parteras colombianas. La serie, compuesta por cuatro capítulos, se presentará del 10 al 13 de noviembre de 2026, a las 11:30 p. m., tanto en la señal abierta (TDT) como de forma virtual en www.canalcapital.tv, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y por el mismo Canal Capital.

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La producción se sumerge en las tradiciones, los saberes ancestrales y el complejo panorama de la partería en Colombia. Siguiendo la vida de tres generaciones de mujeres —Mama Tere, su hija Minda y su nieta Siete—, la miniserie revela cómo el conocimiento sobre el nacimiento y los cuidados prenatales se mantiene y refuerza en medio de las dificultades propias de los entornos rurales. En estos territorios, la violencia representa no solo un riesgo para la seguridad de las comunidades, sino también para la supervivencia de prácticas transmitidas de generación en generación, según se relata en los canales oficiales de difusión.

A lo largo de la historia, Mama Tere y Minda buscan reconciliar sus diferencias mientras Siete comprende poco a poco el significado profundo de su herencia. Juntas avanzan hacia la creación de Casa Cigüeñas, descrita en la miniserie como la primera escuela de partería de la región, un paso fundamental para la conservación de estos saberes y su divulgación entre los más jóvenes.

‘Nacedoras’ retrata la partería como parte esencial de la memoria y la identidad cultural en las comunidades afectadas por el conflicto. Las historias personales de estas mujeres no solo reflejan la importancia de los vínculos familiares, sino también la resistencia frente a la amenaza de extinción de estas técnicas. Canal Capital, en esta apuesta audiovisual, da espacio para que las voces de quienes trabajan por preservar el conocimiento y la tradición, sean reconocidas como parte del patrimonio cultural y social de Colombia.

La serie busca, en última instancia, resaltar las luchas y desafíos de las parteras, recordando al espectador que la tradición es un acto de resistencia y un camino para la reconciliación y la construcción de memoria colectiva.

¿Dónde puedo ver la miniserie ‘Nacedoras, el quehacer de hacer nacer’ en 2026?

La miniserie se podrá ver en Canal Capital, en la señal de televisión digital terrestre (TDT) y en el portal web www.canalcapital.tv, del 10 al 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 p. m., según la información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y Canal Capital. Las transmisiones permitirán que el público acceda tanto desde televisión como desde internet.

¿Qué significa partería y cuál es su importancia en las comunidades colombianas?

La partería es la práctica ancestral de acompañar embarazos y procesos de parto, basada en el conocimiento y experiencia transmitidos de generación en generación. Según la información de Canal Capital, la partería en Colombia hace parte fundamental del patrimonio cultural en comunidades rurales, donde las parteras no solo cuidan de la salud de madres e hijos, sino que también resisten ante la violencia y mantienen vivas tradiciones esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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