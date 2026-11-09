Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 comienza a cobrar protagonismo en el panorama nacional. Este lunes 9 de noviembre está previsto que se conozca el índice de inflación de octubre, dato clave en la negociación entre el Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras. La publicación, programada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para las 6 de la tarde, será determinante, ya que la inflación es uno de los principales factores a considerar para definir el nuevo salario mínimo.

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Según datos del DANE, la inflación anual en septiembre alcanzó el 6,29 % y, de acuerdo con estimaciones recogidas por medios nacionales, el mercado espera que para octubre la cifra anual aumente ligeramente, llegando a 6,38 %. Es relevante mencionar que 20 de las 21 entidades consultadas coinciden en dicha proyección, mientras que la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) plantea una perspectiva más optimista, calculando el indicador en 6,25 %.

Este comportamiento de los precios está vinculado directamente al incremento de ciertos rubros que, de acuerdo con los analistas citados, presionan el costo de vida en el país. Entre estos factores destacan el aumento en las tarifas de la energía, el costo de los arriendos, los alimentos, así como los servicios de restaurantes y hoteles. El dato final que entregue el DANE permitirá entender cómo evolucionó el costo de vida durante el último mes y será un insumo esencial en las conversaciones de política económica que definirán el salario mínimo.

Mientras se esperan los datos oficiales, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) hizo pública su posición frente al incremento salarial. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, expresó que el ajuste real para el salario mínimo no debería sobrepasar el 9 %. Además, solicitó que se retome la fórmula tradicional que considera tanto la inflación como la productividad del año inmediatamente anterior. De acuerdo con Cabal, es fundamental que la decisión final contemple la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero también los costos que enfrentan las empresas para mantener y crear empleo formal.

Aunque la propuesta del 9 % parte de Fenalco, todavía no se define el porcentaje definitivo, el cual se alcanzará en un proceso de concertación que integrará a empresarios, trabajadores y el Gobierno nacional. De esta discusión dependerá el salario base que regirá a partir del primero de enero de 2027 y que impactará a millones de colombianos en su vida diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se publica el dato oficial de inflación para octubre en Colombia?

Según la información del DANE, el anuncio se realiza el lunes 9 de noviembre a las 6:00 de la tarde. Este dato es esencial para comprender el comportamiento de los precios y orientar las negociaciones sobre el salario mínimo para el 2027 en el país.

¿Qué factores influyen en el aumento de la inflación en Colombia según el DANE?

Los informes citados indican que los principales elementos que inciden en el incremento del costo de vida son los precios de la energía, los arriendos, los alimentos, y los servicios de restaurantes y hoteles. Estos rubros han tenido un comportamiento determinante en las recientes cifras de inflación presentadas por el DANE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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