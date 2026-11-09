Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una tragedia golpeó a la ciudad de Ibagué cuando un incendio estructural acabó con la vida de dos habitantes de una vivienda improvisada tipo cambuche. De acuerdo con información de El Nuevo Día, la emergencia se presentó en la carrera 13 con calle 18, en un sector donde las condiciones de las viviendas suelen ser precarias, lo cual contribuyó a la rápida propagación del fuego. Las llamas no solo consumieron por completo la humilde construcción, sino que también afectaron a otra vivienda ubicada justo al lado, incrementando el impacto de la tragedia y generando momentos de fuerte angustia entre los moradores del barrio.

Sigue a PULZO en Discover

El origen del incendio todavía es materia de investigación, pues hasta el momento no se conocen datos claros sobre cómo comenzó la conflagración ni las circunstancias exactas en las que perdieron la vida las dos personas –un hombre y una mujer– que estaban en el lugar donde se iniciaron las llamas. En medio de la atención del siniestro, las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas, dejando una escena dolorosa que generó gran conmoción en la comunidad local, según los reportes de El Nuevo Día.

La emergencia volvió a encender las alertas frente a los graves riesgos que enfrentan las personas que habitan cambuches o viviendas construidas con materiales improvisados. Estas estructuras, por su naturaleza, son más vulnerables ante emergencias como incendios, ya que su rápida y descontrolada combustión favorece la propagación de las llamas y complica las labores de rescate. Los testimonios recogidos por El Nuevo Día evidencian el miedo y la impotencia que vivieron los vecinos ante un fuego que se salió de control y amenazó con extenderse aún más en el sector.

La falta de información precisa sobre las causas y el desarrollo del incendio plantea la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo el caso para determinar qué provocó el fuego y en qué condiciones se presentaron los fallecimientos. Mientras tanto, la ciudad de Ibagué enfrenta, una vez más, el desafío de atender las emergencias en contextos de alta vulnerabilidad social y estructural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el incendio que dejó dos muertos en Ibagué?

El informe de El Nuevo Día señala que la tragedia se registró en la carrera 13 con calle 18, en una zona de Ibagué caracterizada por la presencia de viviendas precarias. Este lugar fue el epicentro del incendio que cobró dos vidas y afectó a otra vivienda vecina.

¿Por qué los cambuches son más vulnerables a incendios en Ibagué?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, las viviendas tipo cambuche o hechas con materiales improvisados son propensas a incendios porque estos materiales arden con facilidad y el fuego puede propagarse rápidamente, dificultando la intervención y el rescate oportuno en caso de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.