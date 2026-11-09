El asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo volvió a poner bajo la lupa la situación de seguridad que viven los habitantes del barrio El Paraíso, en los cerros orientales de Chapinero. El joven fue encontrado sin vida durante la mañana del viernes 6 de noviembre, con una herida de arma de fuego, en un caso que todavía tiene varios interrogantes y en el que las autoridades no descartan que se haya tratado de un posible ajuste de cuentas.

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La historia comenzó cuando Ramsés salió de Bogotá rumbo a una finca ubicada en las afueras de la ciudad. Se movilizaba en una camioneta blindada modelo 2005 que, según la información conocida, habría recibido como regalo de su familia. Durante el trayecto perdió comunicación con su madre y sus allegados dejaron de saber de él. Horas después, su cuerpo apareció en una zona verde del barrio El Paraíso.

Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es la desaparición del vehículo y de los teléfonos celulares del joven. Según la información divulgada el 8 de noviembre, ninguno de estos elementos había sido localizado. Por ahora, la hipótesis de un ajuste de cuentas está entre las posibilidades que se investigan, pero no ha sido confirmada.

(Vea también: Dan hipótesis del crimen de joven que sacaba a su perro en Soacha: ¿agresor cometió error?)

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¿Qué pasa en los cerros orientales de Bogotá?

El crimen también volvió a poner atención sobre las preocupaciones que desde antes habían expresado algunos residentes de El Paraíso. Habitantes del sector habían alertado a El Tiempo sobre episodios de violencia y situaciones que, según sus testimonios, estaban afectando la tranquilidad de las familias que viven en esta zona de los cerros orientales.

Entre las denuncias de los vecinos aparecen videos de presuntos ajusticiamientos que habrían circulado en el barrio, así como reportes sobre personas desconocidas que supuestamente intentaron ingresar a viviendas. Los residentes también manifestaron preocupación por otros hechos delictivos y por el temor que, aseguran, se ha extendido entre quienes habitan el sector. Estos testimonios reflejan un panorama de inseguridad denunciado por la comunidad, aunque no permiten establecer por sí solos que esos episodios estén relacionados con el asesinato de Ramsés.

El reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá registró el hallazgo de un hombre sin signos vitales hacia las 5:54 de la mañana del viernes 6 de noviembre, en la calle 42 con carrera 3 Este. La información inicial describía a la víctima como una persona de aproximadamente 38 años y señalaba que la Sijín se encargaría de los actos urgentes.

Aunque coinciden la fecha y el sector con el caso de Ramsés, no se ha confirmado que ese reporte corresponda al mismo hallazgo. Mientras avanzan las investigaciones, también se conoció que Vargas Quevedo era egresado del Gimnasio Moderno, donde se graduó en 2013. La institución publicó un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y antiguos compañeros.

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