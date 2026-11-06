Continúa la conmoción por el brutal asesinato de Marlon Stiven Bonilla Acosta, de 21 años, al frente de una unidad residencial de Soacha, Cundinamarca. El joven fue atacado con un machete mientras se encontraba en las zonas comunes del conjunto Jardín Maiporé y, aunque recibió atención médica, falleció después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Sicarios grabaron aterrador video en el que asesinan a tiros a taxista en Soacha: “¿Van a pagar o no?”)

La agresión ocurrió el sábado 31 de octubre, hacia las 6:00 de la tarde, en la Ciudadela Maiporé. Según la reconstrucción de los hechos conocida por medios de comunicación, un hombre llegó al lugar con un machete y acompañado de una menor de edad que llevaba un cuchillo. Allí comenzó a perseguir a varias personas que estaban en el conjunto residencial.

La situación desató momentos de pánico entre los habitantes. Algunos jóvenes corrieron para ponerse a salvo, mientras otros buscaron refugio en la caseta de vigilancia. El hombre habría golpeado con el machete los vidrios de ese espacio, en medio de la persecución que se extendió por diferentes zonas de la copropiedad.

Lee También

Marlon terminó involucrado en medio de ese episodio de violencia. El joven estaba paseando a su perro cuando fue alcanzado por el agresor, quien le ocasionó varias heridas con el arma cortopunzante. La gravedad de las lesiones obligó a trasladarlo a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención especializada hasta que se confirmó su fallecimiento el 6 de noviembre.

La Kalle dio a conocer detalles de las primeras hipótesis sobre lo que habría desencadenado el ataque. Una de las versiones apunta a que el hombre habría llegado al conjunto residencial buscando venganza por una supuesta situación relacionada con su hija, aunque las primeras indagaciones señalarían que Marlon no tenía relación con ese asunto.

¿Por qué atacaron a Marlon Acosta en Soacha?

Una de las versiones que surgieron durante la reconstrucción del caso tiene que ver con una supuesta agresión contra la hija del hombre señalado de protagonizar el violento episodio.

Según los testimonios conocidos sobre lo ocurrido, el sujeto habría manifestado durante la persecución que estaba buscando a alguien por un hecho que involucraba a la menor de edad que lo acompañaba. Esa situación llevó a relacionar inicialmente el ataque con un posible conflicto de carácter pasional.

Sin embargo, las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Soacha apuntarían a que Marlon no habría participado en el supuesto hecho que motivó la reacción del hombre. De esta manera, el joven habría terminado como víctima de una agresión que, según esa hipótesis, estaría dirigida contra otra persona.

Por ahora, esta versión hace parte de las líneas de investigación y las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de que el hombre llegara a la unidad residencial y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la violencia.

En Soacha, Cundinamarca (Colombia), el 31 de octubre, un hombre armado con machete y una menor de edad con cuchillo protagonizaron un violento ataque en la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé, donde persiguieron y agredieron a varios jóvenes, dejando gravemente herido a Marlon Stiven Bonilla Acosta, quien permanece en UCI tras recibir múltiples machetazos. La menor justificó la agresión alegando que buscaban a un sujeto porque la hija del atacante había sido víctima de violación, mientras también golpearon puertas y rompieron vidrios en el conjunto residencial, poniendo en riesgo a más residentes y trabajadores que huyeron del lugar. El desquiciado sujeto fue capturado en el lugar luego de recibir una paliza. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 6, 2026

Video del ataque a Marlon Acosta quedó en cámaras de seguridad

Las cámaras de vigilancia de la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé registraron varios momentos del episodio que terminó con la muerte del joven de 21 años.

En las grabaciones se observa la persecución que se presentó dentro de la copropiedad y los intentos de varias personas por escapar del hombre que llevaba el machete. También quedó registrado el momento de tensión en la caseta de vigilancia, donde el señalado agresor habría golpeado los vidrios para intentar alcanzar a quienes buscaban protección.

Marlon aparece en medio de la situación cuando se encontraba con su perro. Allí fue alcanzado por el hombre, quien lo atacó en repetidas ocasiones. Las imágenes se convirtieron en un elemento relevante para reconstruir lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Capturaron al señalado agresor de Marlon Acosta

Tras el episodio, la Policía Metropolitana de Soacha intervino en la unidad residencial y capturó a Maicol David Gámez, señalado de estar involucrado en la agresión.

El caso tomó mayor gravedad después de confirmarse la muerte de Marlon, quien permaneció varios días hospitalizado por las heridas ocasionadas con el machete. El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las actuaciones para establecer su responsabilidad.

Además de los registros de las cámaras de seguridad, los investigadores cuentan con testimonios de personas que presenciaron los hechos y con información sobre las circunstancias en las que se produjo la persecución.

La muerte del joven provocó preocupación entre los habitantes de Ciudadela Maiporé, pues el ataque involucró a varias personas y puso en riesgo a residentes y trabajadores de la unidad residencial. Las autoridades deberán esclarecer el motivo de la agresión y determinar cómo terminó Marlon en medio de un conflicto que, según las primeras hipótesis, no tendría relación con él.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)