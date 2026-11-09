Brandon ‘Bug’ Hall, el actor que alcanzó la fama mundial durante su infancia por interpretar a Alfalfa en la película ‘Los pequeños traviesos’, llamó la atención en internet después de pedir ayuda económica para afrontar algunos gastos familiares. El estadounidense, que está próximo a convertirse en padre por sexta vez, explicó que necesita dinero para terminar de preparar la llegada del nuevo integrante de su hogar.

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Even sick children can be useful 😴 pic.twitter.com/l3seXpD489 — 🇻🇦Bug Hall🌱 (@Bug_Hall) October 18, 2026

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Hall vive junto a su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos en una caravana ubicada en medio de un bosque. Aunque aseguró que disfruta de este estilo de vida, reconoció que enfrenta algunas dificultades económicas por cuenta de varios pagos que debe resolver antes del nacimiento del bebé, previsto para menos de un mes después de publicar su solicitud.

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Por esa razón, el actor abrió una campaña en GoFundMe con el nombre ‘Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six’. En la descripción explicó que necesitaba apoyo para cubrir gastos inesperados relacionados con la conexión eléctrica, la compra de propano y las facturas telefónicas. Su intención era reunir 2.000 dólares para solucionar esas obligaciones durante las dos semanas siguientes.

Sin embargo, la iniciativa terminó recibiendo una respuesta mayor a la esperada. De acuerdo con un reporte de TMZ, la campaña superó los 8.800 dólares, una cifra que sobrepasó ampliamente el objetivo económico establecido por el actor. La publicación también puso nuevamente bajo los reflectores a quien fue uno de los rostros infantiles más reconocidos del cine de los años noventa.

Hall nació el 4 de febrero de 1985 en Fort Worth, Texas, y consiguió reconocimiento internacional en 1994 gracias a su interpretación de Alfalfa en ‘Los pequeños traviesos’. Su actuación le permitió obtener un premio Young Artist Award. Años después, su vida tomó un rumbo diferente: en 2013 se convirtió al catolicismo y llegó a describirse como un “extremista católico radical”. En 2017 contrajo matrimonio con DeGroff y, según la información conocida, la pareja adoptó un estilo de vida austero, hizo un voto de pobreza y decidió educar a sus hijos en casa.

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