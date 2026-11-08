Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La agrupación liderada por Kbeto Zuleta, hijo del aclamado intérprete Poncho Zuleta, vive días de profundo dolor tras el accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre en el departamento del Cesar. Este lamentable hecho cobró una nueva vida: la de Radamel Uribe Navarro, corista del conjunto, cuya muerte se confirmó el domingo 8 de noviembre, según informó Esteban Bolaño, mánager de la banda. Radamel Uribe, quien sufrió graves lesiones durante el siniestro, permanecía hospitalizado en una clínica de alta complejidad en Valledupar después de ser remitido desde la Clínica Sinais Vitais, ubicada en Bosconia, debido a la severidad de su estado.

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Pese a los esfuerzos médicos desplegados para salvarle la vida, Uribe no logró sobrevivir a las heridas, con lo cual asciende a tres el número de artistas fallecidos como consecuencia directa de este trágico episodio. El mismo día del accidente fallecieron Geovanni Lobo, también corista, y Harold Santana, guitarrista del grupo. Tres músicos que salieron para cumplir un compromiso musical y nunca imaginaron que serían víctimas de un desastre que impactó profundamente al sector vallenato, como corroboran los reportes citados por El Nuevo Día.

Los hechos ocurrieron cuando el bus que transportaba a la agrupación cayó al río Ariguaní, en la vía que conecta Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar. Los artistas regresaban a Valledupar luego de una presentación privada en Sincelejo, Sucre, donde también se presentó Elder Dayán Díaz. Como consecuencia del accidente, además de los tres fallecidos, se reportaron 17 personas heridas, lo que da cuenta de la magnitud del trágico evento y de la afectación sufrida por la agrupación y su entorno cercano.

La atención sigue centrada en la recuperación de Kbeto Zuleta, quien permanece hospitalizado en una clínica de Barranquilla por las lesiones recibidas. De acuerdo con su hermano Héctor Zuleta, el cantante fue sometido a dos nuevas intervenciones quirúrgicas el 4 de noviembre y enfrenta un complejo proceso de recuperación, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. La agrupación vive así uno de los momentos más difíciles de su historia, marcada ahora por el duelo y la esperanza de recuperación de su vocalista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta han fallecido tras el accidente?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, tras el accidente de tránsito ocurrido el 26 de octubre en Cesar, tres integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta han fallecido: Radamel Uribe Navarro, Geovanni Lobo y Harold Santana.

¿Qué sucedió en el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El accidente ocurrió cuando el bus de la agrupación cayó al río Ariguaní mientras transitaba entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, después de una presentación en Sincelejo, Sucre. El siniestro resultó en la muerte de tres músicos y dejó 17 personas heridas, según la información reportada por El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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