Por: El Espectador

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El registrador Nacional, Hernán Penagos, abordó públicamente las amenazas de muerte en su contra, luego de que tanto el Gobierno nacional como la Fiscalía General de la Nación advirtieran sobre esta situación. Según la información conocida esta semana y reportada por medios como El Espectador, las alertas surgieron desde una cárcel. Penagos confirmó que fue el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien le informó inicialmente de estas intimidaciones y de las medidas de refuerzo que se adoptaron en su esquema de seguridad.

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En ese contexto, el funcionario señaló que ya existe un expediente penal abierto con el fin de identificar a los responsables de las amenazas. Subrayó que su equipo es amplio y comprometido, y recalcó la importancia de cumplir las funciones asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pese al entorno de riesgo actual. Penagos destacó que la única información que tiene al respecto es la comunicada oficialmente por las autoridades, específicamente por el ministro de Justicia.

Si bien evitó responsabilizar directamente a algún sector en particular, el registrador Nacional enfatizó que la desinformación y la propagación de noticias falsas afectan de manera significativa al clima social, propiciando hostilidad, resentimiento y, en casos extremos, acciones violentas. Como ejemplo de las consecuencias trágicas que puede provocar la falta de veracidad en la información, Penagos recordó la quema de la sede del organismo electoral en Gamarra, Cesar, un delito cometido en octubre de 2023 que dejó como saldo la muerte de una funcionaria. Según El Espectador, se trató de un lamentable hecho vinculado a la desconfianza social provocada por la circulación de datos sin sustento.

Las declaraciones de Penagos fueron entregadas durante la presentación del calendario electoral para los comicios regionales de 2027, en el colegio Nuestra Señora del Pilar, en Bogotá. Señaló que el 31 de octubre inicia la notificación de ciudadanos que desean votar y deban reportar cambio de domicilio. Además, precisó que el plazo de inscripción de candidatos a cargos como gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas locales cerrará el 31 de julio del próximo año, mientras que la votación se llevará a cabo el 31 de octubre de 2027. También aclaró que desde el 31 de octubre de este año la ciudadanía podrá actualizar su lugar de votación, y el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción oficial de candidatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizarán las inscripciones para votar y de candidatos en las elecciones regionales de 2027?

Según la información proporcionada por el registrador Nacional, Hernán Penagos, desde el 31 de octubre de este año los ciudadanos podrán inscribirse o actualizar su lugar de votación. La inscripción de candidatos a los diferentes cargos regionales comenzará el 30 de junio de 2027 y el plazo de cierre será el 31 de julio del mismo año.

¿Cuál es el impacto de la desinformación en la seguridad de funcionarios públicos como el registrador Nacional?

De acuerdo con lo expresado por Hernán Penagos, la desinformación y la circulación de noticias falsas han incrementado la hostilidad y el resentimiento en la sociedad, contribuyendo incluso a hechos violentos como la quema de la sede electoral en Gamarra, que terminó con la muerte de una funcionaria en octubre de 2023.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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