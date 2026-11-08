La agrupación de Kbeto Zuleta recibió una nueva noticia que enluta al mundo del vallenato. Radamel Uribe, quien se desempeñaba como corista del grupo, falleció después de permanecer hospitalizado por las graves lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre.

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La muerte del músico fue confirmada por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación. Uribe se encontraba internado en una clínica de alta complejidad en Valledupar, donde recibía atención médica tras el siniestro.

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Con su fallecimiento, ya son tres los integrantes de la agrupación que han perdido la vida por cuenta del accidente. Las otras víctimas mortales fueron el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanni Lobo.

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Así ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

El siniestro se registró aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus de la empresa Súper Star en el que se movilizaban los músicos perdió el control, chocó contra una barrera de contención y terminó en el río Ariguaní.

El vehículo transitaba por un tramo vial entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Los integrantes regresaban a Valledupar después de cumplir con una presentación privada en Sincelejo, Sucre, en la que también participó el cantante Elder Dayán Díaz.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el accidente dejó varios fallecidos y 17 personas heridas. Entre las hipótesis preliminares sobre lo ocurrido se mencionó que el conductor habría podido quedarse dormido, aunque las causas del siniestro deben ser establecidas por las investigaciones.

¿Cómo sigue Kbeto Zuleta tras el accidente?

Uno de los casos que más preocupación generó entre los seguidores del vallenato fue el del cantante Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada.

El artista permanece en la Clínica Iberoamérica, donde ha recibido tratamiento por politraumatismos, un trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda. Debido a la complejidad de su condición, inicialmente estuvo sedado e intubado.

Sin embargo, su recuperación ha tenido algunos avances. El sábado 31 de octubre despertó y fue extubado, por lo que comenzó a respirar sin asistencia mecánica. Desde entonces, ha permanecido consciente y ha podido comunicarse con sus familiares.

La actualización más reciente fue entregada el sábado 7 de noviembre por su hermano Héctor Zuleta, quien informó que el cantante se encuentra estable y consciente. También indicó que el miércoles 4 de noviembre fue sometido a otros dos procedimientos quirúrgicos y que todavía tiene pendientes varias intervenciones.

(Vea también: El vallenato respira aliviado: ‘Kbeto’ Zuleta despertó y comenzó a hablar)

Poncho Zuleta suspendió sus presentaciones para acompañar a su hijo

En medio de la recuperación del cantante y del duelo por los integrantes fallecidos, Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas.

La decisión tiene como propósito acompañar a su hijo durante el proceso médico. Los compromisos que estaban programados serán reprogramados mientras la familia concentra sus esfuerzos en su recuperación.

La muerte de Radamel Uribe representa una nueva pérdida para la agrupación y sus seguidores, que desde el accidente del 26 de octubre han estado pendientes de la evolución de los músicos afectados.

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