El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su visita oficial a Colombia, luego de que la Casa Blanca suspendiera la gira diplomática que tenía prevista por varios países de América Latina. La agenda contemplaba su llegada a Bogotá el próximo sábado 21 de noviembre, pero los planes quedaron descartados por decisión del Gobierno de Donald Trump.

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La principal razón detrás de la cancelación es el revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre. La derrota provocó un remezón político en Washington y llevó a la administración estadounidense a concentrar sus esfuerzos en atender la situación interna, por lo que decidió modificar su agenda internacional.

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A este escenario se sumó una controversia protagonizada por el propio Vance. El vicepresidente publicó un mensaje en redes sociales en el que atribuyó los malos resultados electorales republicanos a la guerra en Irán. Sus declaraciones provocaron tensiones dentro de la Casa Blanca, pues fueron interpretadas como un cuestionamiento a la línea política que ha defendido Trump.

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La visita a Colombia estaba prevista para el 21 de noviembre y, de acuerdo con la información revelada por Blu Radio, las delegaciones todavía definían si el encuentro se llevaría a cabo en Cartagena o Medellín. Uno de los puntos centrales de la agenda era una reunión entre JD Vance y Abelardo De La Espriella, aunque la cancelación dejó sin efecto esos preparativos.

La decisión también afecta los otros compromisos que el vicepresidente tenía programados en Sudamérica, pues la gira incluía visitas oficiales a Chile y Argentina. Por ahora, la Casa Blanca suspendió toda la correría diplomática y no se ha establecido una nueva fecha para que Vance visite Colombia o los demás países incluidos en el recorrido.

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