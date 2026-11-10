Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño colombiano de 7 años, ha conmocionado a familiares, amigos y a la comunidad de Girón, Santander, de donde era oriundo. De acuerdo con el testimonio de su tía, Leidy Santamaría, Ryan participaba en una práctica de motocross en Denver, Colorado, Estados Unidos, cuando ocurrió un fatal accidente. El menor se encontraba en una pista de entrenamiento, ya que este era un deporte que practicaba de manera regular. Durante la actividad, el siniestro se desencadenó luego de que una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre él, dejándolo inconsciente inmediatamente.

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Tras el accidente, la gravedad del estado de Ryan obligó a que fuera trasladado rápidamente a un centro médico y, posteriormente, en helicóptero a un hospital especializado en atención pediátrica. Allí, los médicos realizaron una neurocirugía de emergencia con la esperanza de salvar su vida. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del personal de salud, Ryan Addiel falleció pocos minutos después de ser intervenido quirúrgicamente, como relató su familia.

La conmoción causada por la noticia se ha visto acompañada de un nuevo reto para los padres y los familiares del menor: conseguir los recursos económicos para repatriar el cuerpo del niño y así poder despedirlo en su tierra natal, Girón. De acuerdo con la información suministrada por la familia, se requiere reunir cerca de 90 millones de pesos colombianos para cubrir todos los gastos médicos, funerarios y los trámites de repatriación desde Estados Unidos hasta Santander.

En medio del dolor, la familia de Ryan ha hecho un llamado a la solidaridad, especialmente a los santandereanos y a los colombianos en general, con el fin de recolectar los fondos necesarios para que el pequeño pueda regresar a casa. El deseo de sus padres y allegados es que sus abuelos, familiares y amigos tengan la oportunidad de despedirse de él en su lugar de origen, en un último adiós que, esperan, pueda realizarse pronto gracias al apoyo de quienes puedan ayudar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la repatriación de un cuerpo desde Estados Unidos a Colombia?

De acuerdo con la familia de Ryan Addiel Mantilla Angarita, el costo total para repatriar el cuerpo de un menor desde Estados Unidos hasta Colombia puede alcanzar los 90 millones de pesos colombianos, suma que incluye los gastos médicos, funerarios y los trámites requeridos para el traslado internacional del cuerpo.

¿Por qué se requiere una neurocirugía en accidentes de motocross?

En el caso de Ryan, según el testimonio familiar citado, tras el accidente de motocross se realizó una neurocirugía de emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Una neurocirugía es una intervención médica urgente practicada para tratar daños severos en el sistema nervioso, como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos o hemorragias provocadas por accidentes de alto impacto, como los ocurridos durante prácticas deportivas extremas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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