Por: El Espectador

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abrió recientemente una convocatoria destinada a quienes desean convertirse en astronautas de la agencia estadounidense. De acuerdo con información publicada por la NASA, el tiempo límite para enviar postulaciones es el próximo jueves, 3 de diciembre. Esta valiosa oportunidad está dirigida a profesionales calificados capaces de desarrollar actividades que van desde proporcionar apoyo a compañeros de misión hasta participar en misiones espaciales. Según la agencia, el proceso de selección es riguroso y exige a los futuros astronautas someterse a un proceso de capacitación de aproximadamente dos años. Durante este periodo, las personas seleccionadas adquirirán competencias esenciales como caminatas espaciales y manejo de sistemas robóticos avanzados, preparándose así para desempeñar misiones complejas en el espacio.

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Una vez culminada la formación básica, los aspirantes pasan a integrar el equipo de astronautas en activo, predispuestos a ser elegidos para misiones en la órbita terrestre baja, incluso en la Luna o más allá, según determine la agencia. El desarrollo profesional inicial se centra en tareas dentro de la oficina de astronautas, pero posteriormente pueden ser designados para misiones espaciales reales, de acuerdo con requerimientos específicos. Entre las funciones principales a desarrollar, de acuerdo con la NASA, está la realización de actividades extravehiculares (EVA, por sus siglas en inglés), es decir, operaciones fuera de las naves espaciales o estaciones espaciales, incluso en superficies planetarias. También deben manipular sistemas robóticos de operación remota y contribuir al desarrollo y prueba de nuevas tecnologías relacionadas con actividades extravehiculares y robóticas.

Por otro lado, los astronautas seleccionados deben respaldar labores en tierra, tales como el entrenamiento de colegas y el apoyo a programas de vuelos espaciales tripulados, además de otras iniciativas cruciales para la agencia. Es importante mencionar que esta convocatoria está orientada exclusivamente a ciudadanos estadounidenses que cuenten con formación académica internacional en áreas STEM —acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, aclarando expresamente que ciertas titulaciones no son válidas para postular. Entre ellas están los títulos en tecnología aplicada, psicología no clínica ni experimental, fisiología del ejercicio, ciencias sociales como geografía o antropología, y carreras en aviación o gestión aeronáutica.

¿Cuáles son los requisitos académicos para ser astronauta de la NASA?

La NASA establece que las personas interesadas deben contar con formación en áreas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. No se admiten titulaciones como tecnología de la ingeniería, psicología no clínica, fisiología del ejercicio, ciencias sociales ni carreras como aviación o gestión aeronáutica, según lo indicado por la agencia estadounidense.

¿Qué funciones deben cumplir los astronautas seleccionados por la NASA?

De acuerdo con la información de la NASA, quienes sean elegidos como astronautas deben encargarse de actividades como caminatas espaciales, manejo de sistemas robóticos, pruebas de nuevas tecnologías y apoyo en tierra para programas de entrenamiento y misiones, tanto en el interior de estaciones espaciales como durante operaciones fuera de las naves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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