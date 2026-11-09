Por: ENCAJAGAMER | Pulzo.com

Sigue a PULZO en Discover

Todo el mundo sabía que revivir el mito iba a hacer ruido, pero nadie imaginó este nivel de locura. El tan esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time no solo regresó para apelar a la pura nostalgia de los veteranos, sino que está rompiendo absolutamente todos los récords en su camino, perfilándose como el candidato indiscutible a Juego del Año (GOTY).

El monarca absoluto de Metacritic

La prensa especializada ya dictó sentencia con un rotundo 96 de media, coronándolo de inmediato como el título mejor valorado de este año. Pero lo que realmente asusta es la respuesta de la comunidad: con un escandaloso puntaje de usuarios de 9.6 sobre 10 (basado en más de 7,200 reseñas), este remake se acaba de adueñar del primer puesto histórico en Metacritic, superando a pesos pesados recientes como Clair Obscur: Expedition 33.

Con un respaldo de casi 7,000 críticas positivas, es un hito que difícilmente bajará de la cima.

Lee También

Ventas que asustan a la competencia

Si los números en críticas impresionan, las ventas físicas son un fenómeno bestial. Según los datos de mercado revelados por Christopher Dring (NielsenIQ) en el Reino Unido —el termómetro por excelencia del mercado europeo—, Ocarina of Time firmó el segundo mejor debut en formato físico en toda la historia de la franquicia.

Para dimensionar esta locura: el juego aplastó en un 35% al mismísimo estreno conjunto de Breath of the Wild (Switch y Wii U) de 2017 y se coronó como el lanzamiento físico más grande en lo que va del 2026. ¿A quiénes dejó en el retrovisor en su primera semana? A titanes de la industria.

Este regreso del Héroe del Tiempo vendió más que Call of Duty: Modern Warfare 4, Resident Evil Requiem y hasta el inalcanzable rey del deporte virtual, EA Sports FC 27.

Con la Nintendo Switch 2 en pleno auge, el héroe del tiempo regresó para reclamar su corona. A falta de sumar las arrolladoras ventas digitales a nivel global, las proyecciones del mercado ya apuntan a que este será, sin sudar mucho, el segundo título más vendido de la nueva consola de Nintendo (solo por detrás de la monstruosidad en ventas que es Mario Kart World con sus 16.48 millones).

La nostalgia a la luz de hoy

A nivel de jugabilidad, el trabajo realizado es sencillamente impecable. La adopción de una cámara al hombro deja atrás la clásica vista cenital de zonas como el Castillo de Hyrule, una perspectiva que cobra vida gracias a los nuevos botones de salto y esprintar, haciendo que explorar cada rincón se sienta increíble.

Además, el sistema de intercambio de objetos ahora utiliza un menú rápido al más puro estilo de Tears of the Kingdom y Echoes of Wisdom, una mejora sustancial que evita pausar a cada instante para cambiar a los Bombchus o el Amor de Nayru al vuelo.

A esto se le suma el registro de misiones “Hilos del Tiempo” para no perder el rumbo (especialmente en la compleja cadena de la Espada de Biggoron) y un Templo del Agua drásticamente refinado para erradicar la frustración de antaño.

Eso sí, preparen las rupias: las mejoras de las Grandes Hadas ahora cuestan hasta 500 rupias, demostrando que la inflación también ha golpeado duramente a Hyrule.

Lo más fascinante es cómo el remake profundiza en sus personajes sin perder ni un ápice de su esencia: Mido ahora se percibe como un jefe autoritario en lugar de un simple matón, Kaepora Gaebora ya no repite sus diálogos incansablemente y Navi al fin ha dejado de gritar su desgarrador “Hey! Listen!”.

Estamos ante una de las reautorías más fieles y respetuosas de la historia de los videojuegos, avivando la llama de la esperanza para que Majora’s Mask reciba el mismo tratamiento glorioso en el futuro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.