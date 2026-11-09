Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Alice Huang, una empresaria china también conocida como Huang Le, está en el centro de una controversia internacional tras ser acusada de espiar para el gobierno de Pekín, según información recogida por The New York Times. Huang habría recopilado información de inteligencia sobre Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, empresa líder mundial en el desarrollo de chips de inteligencia artificial. La singularidad de la situación radica en la relación sentimental que ambos mantenían, lo que ha multiplicado el interés mediático y ha desatado un escándalo en el ámbito empresarial y tecnológico.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con The New York Times, Alice Huang es originaria de China y fue reclutada con el propósito específico de espiar a Jensen Huang. A pesar de compartir apellido, no existe parentesco entre ellos. Datos públicos acerca de Huang son escasos, pero se sabe que ha ocupado cargos relevantes en Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur y presumiblemente estrecha relación comercial con Nvidia, según su propia página web. Además, una base de datos china citada en la prensa indica que Huang ha trabajado en el banco HSBC y que previamente ejerció como periodista en los medios estatales chinos CCTV y Hunan TV. Sin embargo, la Agencia France-Presse (AFP) no ha podido corroborar de forma independiente estos datos específicos.

La relación entre Alice Huang y Jensen Huang ha suscitado aún más atención luego de que el propio director ejecutivo de Nvidia ofreciera disculpas a sus empleados por haber sido "infiel" a su esposa, información confirmada por distintos medios. Fotografías y registros de eventos del sector en 2024 muestran a ambos compartiendo tiempo en reuniones sociales y cenas, consolidando las sospechas sobre la proximidad de su vínculo.

Respecto a Megaspeed International, su sitio web la describe como un socio fundamental de Nvidia en la región Asia-Pacífico y destaca que ofrece alquiler de capacidad de computación para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial. En Linkedin, Megaspeed reporta tener presencia en países como Singapur, Malasia e Indonesia, aunque la AFP identificó inconsistencias en su número de contacto, que resultó corresponder a una residencia particular.

Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación de chips avanzados de Nvidia a China por razones de seguridad nacional y para mantener su liderazgo en inteligencia artificial. The New York Times señaló que desde 2024 el gobierno estadounidense investiga si Megaspeed ha participado en el traslado de chips de Nvidia a China, investigación a la que también se habrían sumado las autoridades de Singapur, que en 2025 llegaron a interrogar a Alice Huang. Bloomberg News, por su parte, informó ese mismo año sobre una pesquisa abierta en Singapur por supuesto contrabando de chips, información a la que Megaspeed respondió negando cualquier acto ilegal y calificando de engañosas las sugerencias publicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido el papel de Alice Huang en el supuesto caso de espionaje relacionado con Nvidia?

Alice Huang ha sido señalada, según The New York Times, como responsable de espiar a Jensen Huang mientras ocupaba un alto cargo en Megaspeed International, empresa ligada al sector de inteligencia artificial. Su presunta misión habría sido recopilar información a favor del gobierno chino dentro del contexto de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, aprovechando su proximidad personal con el CEO de Nvidia.

¿Qué es Megaspeed International y cuál es su relación con Nvidia y la investigación por contrabando de chips?

Megaspeed International es una empresa de centros de datos radicada en Singapur, dedicada al alquiler de capacidad de computación para sistemas de inteligencia artificial. Según The New York Times y The Wall Street Journal, Megaspeed ha sido investigada desde 2024 por su posible participación en la transferencia ilegal de chips avanzados de Nvidia a China. A pesar de su afirmación pública de ser socio comercial clave de Nvidia en la región, la empresa ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.