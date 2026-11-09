Por: Caracol TV

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La agencia espacial de Estados Unidos, conocida como NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, por sus siglas en inglés), abrió un nuevo proceso de selección en busca de futuros astronautas. Esta iniciativa, presentada durante la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy, localizado en Cabo Cañaveral, Florida, responde a la visión de Estados Unidos de instalar una base en la Luna. El objetivo central de esta base es sentar las bases para las futuras misiones humanas al planeta Marte, desarrollando operaciones y sistemas que permitan a las tripulaciones adaptarse a entornos distintos a la Tierra, según informó la propia NASA.

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De acuerdo con las declaraciones del administrador de NASA, Jared Isaacman, las personas seleccionadas en esta convocatoria "podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte". Esto marca una oportunidad trascendental para quienes sueñan con hacer historia en la exploración espacial.

Las postulaciones para quienes deseen ser astronautas estarán disponibles en el sitio web oficial de la NASA y podrán ser presentadas hasta el próximo 3 de diciembre, exclusivamente por ciudadanos estadounidenses. La selección definitiva de los nuevos astronautas está anunciada para finales de 2027, fecha en la que comenzará la formación de la nueva generación. En la campaña de reclutamiento anterior, en 2024, la NASA recibió más de 8.000 solicitudes y eligió a solo 10 candidatos, quienes actualmente cursan un entrenamiento de casi dos años.

Actualmente, NASA cuenta con un equipo activo de 32 astronautas; quienes buscan integrar este selecto grupo deben satisfacer requisitos estrictos, entre los que destacan poseer ciudadanía estadounidense y un posgrado en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Además, hay criterios específicos para roles como pilotos o médicos espaciales, los cuales requieren formación y habilidades adicionales.

La NASA también detalló que planea destinar a sus astronautas a misiones cada vez más desafiantes, especialmente en regiones cercanas al polo sur de la Luna, lo que permitirá explorar zonas poco conocidas del satélite. En este contexto, destaca el papel del programa Artemis, con el cual en abril pasado se logró enviar una tripulación a la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas. Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, a largo plazo, allanar el camino hacia la llegada del ser humano a Marte. Esta información fue reportada por la agencia EFE y difundida por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos académicos y profesionales para ser astronauta de la NASA?

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE y Noticias Caracol, quienes aspiren a convertirse en astronautas deben ser ciudadanos estadounidenses y tener un posgrado en una disciplina STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Además, existen requisitos especializados para quienes deseen desempeñarse como pilotos o médicos espaciales, lo que implica contar con formación adicional y habilidades específicas para afrontar las exigencias de estas funciones.

¿Cómo avanza el programa Artemis y cuál es su importancia para futuras misiones a Marte?

El programa Artemis de la NASA busca establecer una permanencia humana sostenible en la Luna, especialmente en zonas poco exploradas como el polo sur lunar. Este esfuerzo es clave porque permitirá desarrollar las tecnologías y experiencias necesarias para que, en un futuro, los astronautas puedan viajar y desenvolverse en Marte. En abril pasado, Artemis logró enviar una tripulación a la órbita lunar después de más de cincuenta años, lo que constituye un importante avance para los planes de exploración espacial a largo plazo.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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