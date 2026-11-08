Por: El Espectador

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La primera semana de noviembre marcó una agenda internacional relevante para el Consejo Nacional Electoral, cuando seis de sus magistrados aterrizaron en Estados Unidos, específicamente en Washington D. C., según información confirmada por El Espectador. Durante su estadía, sostuvieron reuniones con Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, y María Consuelo Araujo, embajadora de Colombia ante los Estados Unidos, para tratar asuntos clave relacionados con el tribunal electoral. Paralelamente, Ana Jimena Bautista, magistrada del mismo organismo, avanza en una serie de encuentros enfocados en la capacitación y empoderamiento electoral de mujeres en territorios distantes, con el objetivo de fortalecer la participación femenina hacia las elecciones de 2027.

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La delegación estuvo encabezada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus, del Partido de La U, acompañado de Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Los magistrados aprovecharon la coyuntura de las elecciones de medio término en Estados Unidos para realizar una labor de observación y mantener encuentros a puerta cerrada con altos funcionarios colombianos en ese país. Además, participaron en la ceremonia de los VI Premios Transparencia Electoral en la Florida International University, donde el Consejo Nacional Electoral fue reconocido en la categoría “Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional”, una distinción que, según el propio tribunal, reafirma su apuesta institucional por la transparencia y la supervisión pública en la democracia colombiana.

En otro frente, la magistrada Cielo Rusinque, vinculada al Pacto Histórico, también estuvo en Estados Unidos, aunque por asuntos personales debido a su nacionalidad francesa y luego de renunciar a su visa americana. Rusinque aclaró que este acto constituyó un “gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia”, pero destacó que no implica abandonar su derecho a visitar ese país ni los lazos históricos entre ambas naciones.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral implementa el programa “Mujeres rumbo al poder”, liderado por Ana Jimena Bautista. Esta iniciativa comenzó en Tumaco, Nariño, y busca orientar a lideresas, precandidatas y ciudadanas sobre normas electorales y obstáculos legales, fortaleciendo así su ingreso en los espacios de representación. El programa recorrerá otros departamentos, como Cauca, Caquetá y Bolívar, enfocándose en educar y empoderar a mujeres sociales y comunitarias interesadas en la política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas abordó el Consejo Nacional Electoral en su visita a Estados Unidos?

Durante su visita a Estados Unidos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral sostuvieron encuentros con autoridades colombianas en Washington D. C. para discutir asuntos relacionados con el tribunal electoral y participaron como observadores durante las elecciones de medio término, según El Espectador. También recibieron un reconocimiento internacional en la categoría de apertura y transparencia electoral, reafirmando el compromiso del tribunal con la democracia.

¿En qué consiste la iniciativa “Mujeres rumbo al poder” del Consejo Nacional Electoral?

La iniciativa “Mujeres rumbo al poder”, liderada por Ana Jimena Bautista, consiste en una serie de encuentros territoriales en los que se capacita a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en reglas, inhabilidades e incompatibilidades electorales. Según detalla el Consejo Nacional Electoral, busca brindar herramientas para que más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular en el marco de las próximas elecciones de 2027.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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