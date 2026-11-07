Cambiar de celular es una oportunidad para mejorar la forma de tomar fotografías, disfrutar contenidos, trabajar y comunicarse. Para quienes buscan un dispositivo que reúna características de alta gama y responda a diferentes necesidades, OPPO presenta en Colombia el nuevo Find X10, un smartphone que pone especial atención en la fotografía, el rendimiento y la autonomía de la batería.

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La propuesta de este equipo parte de una idea sencilla: tener un buen celular no debería limitarse a contar con una cámara para tomar fotos o una pantalla para revisar las redes sociales. También importa que permita capturar momentos especiales, grabar videos con buena calidad, disfrutar de los contenidos favoritos y acompañar al usuario durante jornadas exigentes.

Una cámara para quienes quieren capturar cada detalle

Uno de los principales atractivos del OPPO Find X10 está en su sistema de doble cámara de 200 megapíxeles, desarrollado en colaboración con Hasselblad, compañía reconocida por su trayectoria en fotografía.

¿Y qué significa esto para alguien que disfruta tomar fotografías? En términos sencillos, el dispositivo está preparado para capturar imágenes con un alto nivel de detalle, desde retratos y paisajes hasta escenas cotidianas. Además, incorpora LUMO True Image Engine, una tecnología que busca conservar los ade una manera más cercana a lo que el ojo humano percibe. Esto puede marcar una diferencia al fotografiar lugares con diferentes condiciones de iluminación o personas, pues el procesamiento busca mantener tonos de piel y colores más naturales.

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Otra de sus características es el teleobjetivo con aumento óptico de 3,28x, que permite acercarse a objetos o personas sin depender únicamente del zoom digital. Así, capturar detalles de un edificio, un paisaje o una escena que ocurre a cierta distancia puede resultar más sencillo.

Videos y contenidos con calidad para compartir

Para quienes utilizan el celular como herramienta de creación de contenido, el Find X10 también ofrece posibilidades interesantes. Permite grabar videos en resolución 4K a 60 cuadros por segundo con sus cámaras traseras, mientras que las cámaras principal y teleobjetivo admiten grabación en 8K a 30 cuadros por segundo.

Además, OPPO trabajó con Blackmagic Design para incorporar funciones de grabación en la aplicación Blackmagic Camera, una alternativa que amplía las posibilidades de quienes quieren tener mayor control sobre sus videos.

Batería, pantalla y rendimiento para acompañar el día

Otro aspecto que puede llamar la atención es su batería de silicio-carbono de hasta 8.000 mAh, diseñada para responder a jornadas de fotografía, entretenimiento, videojuegos y trabajo. A esto se suma la carga rápida por cable de 80 W y la inalámbrica de 50 W, que permiten recuperar energía en menos tiempo.

Su pantalla de 6,59 pulgadas cuenta con una tasa de refresco de hasta 144 Hz. En palabras sencillas, esto permite que los movimientos y desplazamientos se vean más fluidos al navegar, jugar o disfrutar videos.

El equipo también incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9600M, pensado para ejecutar aplicaciones, juegos y diferentes tareas sin perder fluidez. Además, estrena ColorOS 17, el sistema operativo de OPPO, que incorpora mejoras de rendimiento y nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Un celular para disfrutar más de cada momento

El OPPO Find X10 también cuenta con protección IP66, IP68 e IP69 contra agua y polvo bajo condiciones de laboratorio, además de una certificación de resistencia a caídas de SGS y estará disponible en Azul Glaciar y Gris Niebla.

Con su llegada a Colombia, OPPO amplía su apuesta por los celulares de gama alta y ofrece una alternativa para quienes quieren renovar su dispositivo y darle mayor protagonismo a la fotografía, los videos y el entretenimiento, estando disponible desde ahora en principales almacenes de cadenas y operadores del país.

Como parte de esta nueva propuesta, el teleconvertidor Hasselblad también llegará a Colombia y estará disponible para su comercialización como accesorio adicional, permitiendo a los usuarios complementar las capacidades fotográficas del dispositivo y explorar nuevas posibilidades de captura.

Para quienes están pensando en cambiar de celular, conocer sus características, consultar las opciones disponibles y cotizar el OPPO Find X10 puede ser un buen punto de partida para elegir un equipo que responda a sus necesidades y expectativas.

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