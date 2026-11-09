Convertir una casa en un espacio inteligente ya no requiere instalar sistemas complejos ni invertir necesariamente en equipos de alto costo. Actualmente, existen dispositivos que permiten controlar la iluminación, regular la ventilación y vigilar algunos espacios desde el celular.

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Amazon ofrece diferentes alternativas para quienes buscan incorporar estas funciones a sus hogares. Algunos equipos son compatibles con Alexa, el asistente virtual de Amazon, que permite ejecutar determinadas acciones mediante comandos de voz.

A continuación, presentamos tres dispositivos que combinan tecnología y funcionalidad para diferentes necesidades del hogar.

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Ventilador inteligente XCWIIE de 65 pulgadas

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Un ventilador de techo también puede formar parte de un hogar inteligente. Este modelo de XCWIIE tiene un diámetro de 65 pulgadas y está diseñado para refrescar espacios amplios, como salas, terrazas cubiertas y patios.

Cuenta con siete aspas, motor DC reversible y seis velocidades. Además, incorpora una luz LED regulable que permite ajustar la intensidad y elegir entre diferentes temperaturas de color.

Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de controlar sus funciones mediante un control remoto, una aplicación móvil y comandos de voz a través de Alexa o Google Assistant, siempre que se seleccione la versión inteligente compatible.

También incluye temporizador y modo de viento natural. Es una alternativa para quienes buscan combinar ventilación, iluminación y tecnología en un mismo equipo.

2. Lámpara de pie inteligente Govee Floor Lamp 3 Lite

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La iluminación puede cambiar por completo la apariencia de una habitación. Esta lámpara de pie de Govee está diseñada para crear diferentes ambientes mediante luces LED de colores y ajustes de intensidad.

El dispositivo permite controlar la iluminación desde la aplicación Govee Home y es compatible con Alexa, SmartThings y Matter, lo que facilita su integración con otros equipos de un hogar conectado.

Entre sus características se encuentran una potencia lumínica de hasta 1.400 lúmenes, temperatura de color ajustable entre 2.700 y 6.500 K y diferentes efectos de iluminación.

También ofrece modos de escena y sincronización con música para crear ambientes personalizados en salas, habitaciones u oficinas.

Es una opción para quienes quieren darle un toque tecnológico a la decoración y controlar la iluminación sin tener que utilizar directamente los interruptores.

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3. Timbre con cámara de seguridad VanaOrbi

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La seguridad también puede beneficiarse de la tecnología. Este timbre inalámbrico de VanaOrbi incorpora una cámara con resolución de 1080p que permite observar quién está en la puerta desde el celular.

Cuenta con detección de movimiento y reconocimiento de personas mediante inteligencia artificial, además de visión nocturna y comunicación de dos vías. Esto significa que el usuario puede recibir notificaciones cuando alguien se acerca y comunicarse con los visitantes a través de la aplicación.

Funciona con batería recargable y conexión wifi de 2,4 GHz. También ofrece opciones de almacenamiento en la nube para guardar grabaciones.

A diferencia de los otros dos dispositivos de esta selección, su control se realiza mediante una aplicación móvil y no se debe asumir que funciona con Alexa. Es una alternativa para quienes buscan reforzar la vigilancia de la entrada de su vivienda.

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¿Qué se necesita para tener un hogar inteligente con Alexa?

Para aprovechar las funciones de estos dispositivos es importante revisar su compatibilidad y los requisitos de conexión antes de comprarlos.

Contar con una conexión wifi: varios dispositivos inteligentes requieren una red de internet para configurarse y recibir comandos.

varios dispositivos inteligentes requieren una red de internet para configurarse y recibir comandos. Instalar las aplicaciones correspondientes: algunos equipos necesitan configurarse primero desde la aplicación de su fabricante.

algunos equipos necesitan configurarse primero desde la aplicación de su fabricante. Verificar la compatibilidad con Alexa: no todos los productos inteligentes funcionan con el asistente de Amazon. Conviene buscar la certificación ‘Works with Alexa’ en la ficha del producto.

no todos los productos inteligentes funcionan con el asistente de Amazon. Conviene buscar la certificación ‘Works with Alexa’ en la ficha del producto. Tener un dispositivo Alexa compatible: algunos accesorios necesitan conectarse a un equipo Echo para recibir comandos de voz.

Con estas alternativas, es posible comenzar a incorporar tecnología al hogar y automatizar algunas actividades cotidianas sin necesidad de transformar todos los espacios al mismo tiempo.

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