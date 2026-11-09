Un nuevo hecho de violencia en México cobró la vida de Jonathan Prieto, cantante que hacía parte de la agrupación Dezzendente y comenzaba a ganar reconocimiento en Salamanca, Guanajuato. El artista fue asesinado a tiros el jueves 5 de noviembre de 2026, cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de comida de esa ciudad.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en un local de tacos ubicado en la calle Cazadora. Hasta allí llegaron varios hombres armados que, luego de identificar a Prieto, le dispararon en repetidas ocasiones y escaparon del lugar.

El músico quedó gravemente herido y recibió atención de los paramédicos que acudieron a la emergencia. Sin embargo, los socorristas confirmaron que había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

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Durante el hecho, una mujer sufrió una crisis nerviosa y también recibió atención por parte del personal de emergencias. Según el reporte conocido, no fue necesario trasladarla a un centro médico.

Por ahora, las autoridades de Guanajuato adelantan las indagaciones para establecer quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos del homicidio. Entre las labores de investigación están la recopilación de testimonios y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

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Dezzendente confirmó la muerte de Jonathan Prieto con sentido mensaje

La noticia del asesinato fue confirmada por los integrantes de Dezzendente, agrupación de música regional mexicana de la que Prieto hizo parte. A través de sus redes sociales, sus compañeros compartieron un mensaje de despedida y expresaron sus condolencias a los familiares y amigos del artista.

“Con profundo dolor y tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del grupo Dezzendente”, manifestó la banda.

En el comunicado, los músicos recordaron a Prieto como una persona cercana y un compañero de trabajo que dejó experiencias y momentos que permanecerán en la memoria de quienes compartieron con él.

“Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, agregaron.

Finalmente, la agrupación envió un mensaje de solidaridad a los seres queridos del cantante y les deseó fortaleza para afrontar su muerte.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque que terminó con la vida del joven músico en Guanajuato.

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