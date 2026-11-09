El asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, de aproximadamente 31 años, es materia de investigación para las autoridades en Bogotá. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana del viernes 6 de noviembre en una zona boscosa del barrio Paraíso, en la localidad de Chapinero, con señales de violencia.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hombre presentaba dos impactos de bala en la cabeza y estaba amarrado cuando fue ubicado por uniformados de la Policía hacia las 5:54 de la mañana, en la calle 42 n.º 3 Este-45, sobre la vía al cable.

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Tras el hallazgo, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron las diligencias para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que en el lugar no se encontraba la camioneta en la que se movilizaba Vargas Quevedo. Tampoco aparecieron sus teléfonos celulares, elementos cuyo paradero continúa siendo desconocido.

En un primer momento, la desaparición de estas pertenencias llevó a contemplar el hurto como posible móvil del crimen. Sin embargo, fuentes de la Policía Metropolitana consultadas por El Tiempo señalaron que otra de las hipótesis que se analiza es una posible represalia.

“Extorsión no. Venganza al parecer”, indicaron las fuentes al diario. No obstante, aclararon que se trata de una línea preliminar y que todavía no hay conclusiones sobre lo ocurrido.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía señalaron que el hurto también hace parte de las posibilidades que se examinan. La entidad insistió en que no se puede confirmar ni descartar ninguna hipótesis mientras avanzan las labores de investigación.

Los investigadores están revisando cámaras de seguridad y realizando entrevistas a familiares y amigos para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar con quién estuvo antes de su muerte.

Según información conocida por Citytv, Ramsés Felipe Vargas Quevedo habría salido de Bogotá con destino a una finca de su propiedad, ubicada en los cerros orientales de la ciudad.

Durante el desplazamiento perdió comunicación con su madre y, posteriormente, sus familiares dejaron de recibir noticias sobre él. La pérdida de contacto ocurrió el mismo viernes en que fue encontrado sin vida.

En las primeras versiones del caso se habló de una camioneta blindada nueva que habría recibido como regalo de sus familiares. Sin embargo, fuentes de la Policía precisaron a El Tiempo que el automotor que buscan ubicar es modelo 2005.

Por ahora, las autoridades no han establecido qué ocurrió durante el recorrido, en qué momento fue atacado Vargas Quevedo ni cómo terminó en la zona boscosa de Chapinero. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes y la autopsia.

Gimnasio Moderno lamentó el asesinato de su exalumno

Tras conocerse el homicidio, el Gimnasio Moderno publicó un mensaje de condolencias en el que confirmó que Ramsés Vargas Quevedo hizo parte de la promoción de 2013.

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“El Gimnasio Moderno está de luto”, expresó la institución, que también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del exalumno.

En el comunicado, el colegio recordó algunas de las características que sus compañeros destacaban de él en las páginas de El Aguilucho, publicación estudiantil en la que resaltaban “su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio”.

Mientras la familia enfrenta la pérdida, la Policía y la Fiscalía continúan recopilando pruebas para esclarecer el crimen, establecer el móvil del ataque y ubicar la camioneta y los teléfonos celulares que desaparecieron.

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