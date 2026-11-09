Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un potente temblor de magnitud 5,3 sacudió en la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2026 el norte de Perú, generando preocupación entre los habitantes de la región amazónica de Loreto. De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el movimiento telúrico se registró a las 5:23 a. m., momento en el que gran parte de la población apenas comenzaba sus actividades diarias. El reporte del USGS destacó que el epicentro fue localizado aproximadamente a 80 kilómetros al este-noreste de la localidad de Lagunas, en el departamento de Loreto, zona caracterizada por su vasta selva y comunidades rurales dispersas.

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La profundidad del sismo fue de solo 11,5 kilómetros, lo que, según el USGS, clasifica el evento como superficial. Esta condición suele contribuir a que el temblor sea sentido con mayor fuerza por los habitantes cercanos al epicentro, debido a que la energía liberada no tiene que atravesar una gran distancia en la corteza terrestre. Por tal motivo, los movimientos sísmicos superficiales suelen captar rápidamente la atención de las autoridades y la ciudadanía.

A pesar de la magnitud y la escasa profundidad del sismo registrado en Loreto, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, personas heridas ni daños materiales asociados al fenómeno. Según los datos confirmados por el USGS, las autoridades locales y los organismos de emergencia continúan en alerta ante la eventualidad de posibles réplicas o reportes adicionales que modifiquen la información inicial divulgada.

El sismo, experimentado en un país regularmente afectado por movimientos telúricos, recordó la importancia de mantener vigentes las medidas de prevención y los protocolos de seguridad. Es importante recordar que Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica a nivel global. Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de identificar lugares seguros, estar atentos a las indicaciones oficiales y evitar la difusión de información no confirmada para no incrementar la incertidumbre frente a eventos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió exactamente el temblor de 5,3 registrado en Perú?

Según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del temblor de 5,3 se ubicó en la región amazónica de Loreto, exactamente a 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas. Estos datos permiten identificar el punto donde la energía sísmica se liberó con mayor intensidad.

¿Qué significa que un sismo sea superficial y cómo afecta su intensidad?

Un sismo es calificado como superficial cuando la profundidad de su epicentro es baja, como en este caso, que fue de 11,5 kilómetros según el USGS. Esta característica hace que el movimiento sea sentido más intensamente en las áreas cercanas, ya que la energía se disipa menos antes de llegar a la superficie.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.