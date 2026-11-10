Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias "Barba Chivo", un disidente identificado como mano derecha de Andrey Avendaño, líder del frente 33 de esa estructura. Esta noticia fue dada tras el séptimo bombardeo contra organizaciones criminales ejecutado durante su mandato. El presidente se trasladó personalmente a Cúcuta para presentarse ante el capturado, resaltando la importancia de este operativo. Según De la Espriella, alias "Barba Chivo" sobrevivió al ataque aéreo inicial y posteriormente fue capturado, situación que lo llevó a afirmar de manera contundente que el detenido sería trasladado a prisión para responder por los delitos cometidos. El mandatario compartió imágenes en las que, vestido de camuflado y con boina, se dirige a la opinión pública mientras firma y bendice una bomba, subrayando el carácter simbólico de las acciones del gobierno.

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La operación, bautizada como "Noah", dejó como resultado la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas. En el balance, que fue divulgado en las redes sociales del presidente, se reiteró la importancia de destacar a este capturado por su impacto dentro de las disidencias. Alias "Barba Chivo", también conocido como "Costeño", fue señalado por el mandatario como jefe de comisión y persona de confianza de Andrey Avendaño, pieza clave en la estructura del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con De la Espriella, "Barba Chivo" ha participado en actividades ilícitas durante aproximadamente 11 años, liderando enfrentamientos en el municipio de Tibú y convirtiéndose en el primer cabecilla de narcoterrorismo que logra sobrevivir a una de estas ofensivas aéreas, aunque finalmente no pudo evadir a la fuerza pública.

Según declaraciones del Ejecutivo, se le atribuyen numerosos crímenes, entre ellos homicidio de líderes sociales, uso de drones con explosivos, actividades de extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. En el operativo fueron confiscados siete fusiles y 15 granadas diseñadas para drones, además de afectar la infraestructura del grupo armado al destruir tres campamentos con capacidad para albergar cerca de 35 integrantes de las disidencias de alias “Calarcá”. El presidente remarcó que seguirá manteniendo la presión militar contra estos grupos hasta recuperar el control territorial.

Desde el inicio del actual gobierno, que comenzó el 7 de agosto, se estableció una ofensiva clara: ejecutar entre 12 y 15 bombardeos contra grupos armados en los primeros 100 días de mandato. Hasta la fecha, se registran siete operaciones de este tipo, de acuerdo con información revelada por El Espectador y el propio presidente en sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Barba Chivo" y qué papel tenía dentro de las disidencias?

Alias "Barba Chivo", conocido también como "Costeño", es señalado como jefe de comisión y hombre de confianza de Andrey Avendaño, importante líder del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, este individuo lideró confrontaciones armadas en Tibú durante cerca de 11 años y se le atribuyen delitos como asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos, extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, según la información proporcionada por el Ejecutivo.

¿Cuáles fueron los resultados y objetivos de la operación "Noah" contra el frente 33?

La operación "Noah", informada oficialmente por el presidente, consistió en un bombardeo y acción militar que dejó como saldo cuatro presuntos disidentes muertos y seis capturados, incluyendo a alias "Barba Chivo". Además, permitió el decomiso de siete fusiles, 15 granadas para drones y la destrucción de tres campamentos con capacidad para 35 miembros de las disidencias. El objetivo, según el mandatario, es debilitar a los grupos armados y recuperar el control de las regiones afectadas por estas organizaciones criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.