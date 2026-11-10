Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha hecho del combate contra las disidencias armadas uno de los ejes más visibles de su administración. Vestido con uniforme de camuflado y boina, el mandatario se presentó en la inauguración del séptimo bombardeo, a pocos días de llegar a sus primeros 100 días de gobierno. El acto simbólico incluyó la firma sobre una bomba de 460 kilos con la leyenda “Bienvenidos a la Patria Milagro”, reflejando el mensaje de fuerza que De la Espriella ha querido transmitir, de acuerdo con los registros citados.

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La reciente operación, denominada “Noah”, tuvo como objetivo el frente 33 de las disidencias de las Farc, localizadas principalmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, bajo el mando de alias “Calarcá”, según la información proporcionada. El saldo de la ofensiva fue de cuatro presuntos disidentes muertos y seis personas capturadas. Entre los aprehendidos se encuentra alias “Barba Chivo”, señalado como uno de los hombres de confianza de alias “Andrey Avendaño”, quien sería uno de los jefes principales de esa organización armada.

Tras el operativo militar, el presidente enfrentó públicamente a alias “Barba Chivo”, asegurando con firmeza que lo enviará a la cárcel “para que se pudra” y que “pague por el daño que ha hecho”. Este tipo de intervenciones directas y expuestas ante medios se ha vuelto una constante durante los bombardeos ordenados en lo que va del gobierno. De la Espriella ha intervenido personalmente en cada uno de los siete operativos realizados hasta la fecha, utilizando frecuentemente la radio para dar instrucciones al Ministerio de Defensa y dejando mensajes escritos en las bombas empleados en los ataques. Así, su administración ha construido una narrativa de confrontación militar y “mano dura” frente a las estructuras criminales.

El pasado 7 de agosto, el presidente anunció que para los primeros 100 días de gestión, que concluirán el próximo 14 de noviembre, estaba previsto efectuar entre 12 y una cantidad aún no detallada de operativos de esta naturaleza. Esta estrategia y puesta en escena ha sido central en la identidad de su gobierno y en el mensaje dirigido tanto a las organizaciones armadas ilegales como a la opinión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Abelardo de la Espriella y cuál ha sido su enfoque de seguridad durante su gobierno?

Abelardo de la Espriella, en su rol presidencial, se ha destacado por un enfoque de mano dura contra los grupos armados ilegales, según la información citada. Ha liderado intervenciones directas en operaciones militares, firmando bombas y enfrentando públicamente a los capturados, buscando así construir una imagen de combate decidido y activo contra disidencias como las del frente 33 de las Farc en el Catatumbo.

¿A qué se refiere el término “mano dura” en el contexto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La expresión “mano dura” en el contexto del actual gobierno se refiere a una política de confrontación militar constante y decidida contra organizaciones armadas. Según lo mencionado, esto se evidencia en las órdenes directas de bombardeos, mensajes simbólicos y la promesa presidencial de responder con operativos contundentes por cada atentado que ocurra en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.