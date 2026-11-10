Por: Portal Bogotá

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El megaproyecto desarrollado en la cuenca media del río Bogotá está arrojando los primeros resultados palpables en materia ambiental, bajo la administración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). De acuerdo con información proporcionada por la entidad, tras la culminación de diversas obras, los monitoreos y observaciones iniciales han confirmado avances notables en la rehabilitación ecológica de esta corriente hídrica de vital importancia para la región.

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Uno de los aspectos más destacados de esta recuperación es el retorno de varias especies de fauna, con especial énfasis en las aves. Estas han vuelto a utilizar los territorios en torno al río como zonas de alimentación, refugio y anidación, hecho que, según la CAR, evidencia una reconexión progresiva de la biodiversidad local. Proteger la vida silvestre y restaurar los ecosistemas naturales figura entre los objetivos centrales de este tipo de proyectos.

Un hito técnico relevante es la implementación de un biofiltro en el área multifuncional Canoas–Indumil, diseñado para tratar aguas con alta carga orgánica. La CAR ha reportado logros tempranos en la mejora de la calidad del agua, reflejados en la disminución de compuestos como nitrógeno y fósforo. Estos avances resaltan el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para complementar la infraestructura convencional de saneamiento, aunando esfuerzos de ingeniería con elementos ecológicos.

Las áreas multifuncionales—concebidas para cumplir distintas funciones—fomentan la conectividad ecológica entre el río, los humedales y los bosques de ribera. Según Manuel González Malagón, subdirector general de Administración del FIAB e Infraestructura Ambiental en la CAR, este modelo innovador combina infraestructura verde como humedales restaurados, vegetación nativa y biofiltros, con obras hidráulicas tradicionales. El propósito es lograr un equilibrio entre la protección frente a inundaciones y la recuperación ambiental del territorio, reafirmando así el carácter sostenible de la estrategia.

De acuerdo con las expectativas de la CAR, para el cierre del año las áreas multifuncionales deberían alcanzar un alto grado de estabilización ecológica. Esto se traduciría en una vegetación más consolidada, hábitats fortalecidos y mayor diversidad biológica, así como en el mejor desempeño del biofiltro en Canoas–Indumil. González Malagón subraya que este es un modelo pionero en el país, respaldado técnica y financieramente por el Banco Mundial, y adaptado a partir de experiencias exitosas en ríos europeos, especialmente en Francia, donde la recuperación de meandros ha sido clave en la mejora ambiental de las cuencas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los avances en la recuperación ecológica del río Bogotá según la CAR?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destaca el retorno de especies de fauna, principalmente aves, como uno de los avances significativos en la recuperación ecológica del río Bogotá. Además, la mejora de la calidad del agua gracias a la instalación de un biofiltro en Canoas–Indumil refleja el éxito de las soluciones basadas en la naturaleza implementadas en el megaproyecto.

¿Qué funciones cumplen las áreas multifuncionales en el proyecto del río Bogotá?

Las áreas multifuncionales están diseñadas para fortalecer la conectividad ecológica entre el río, humedales y bosques de ribera. Según la CAR, también ayudan a mejorar la calidad del agua, mitigar riesgos de inundación y aumentar la biodiversidad mediante la integración de infraestructura verde y soluciones ambientales innovadoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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