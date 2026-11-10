Por: El Espectador

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La exposición "Nocturnos. Archivo de la noche", alojada en la Biblioteca Nacional de Colombia, enfrenta la posibilidad de ser desmontada antes de la fecha prevista, según lo informado por El Espectador con fuentes cercanas a la institución. Aunque fue inaugurada el 30 de julio y tenía programación hasta marzo de 2027, la dirección, encabezada por Julia Cristina Daza Noguera, habría solicitado formalmente al Ministerio de Cultura que la muestra fuera retirada. Esta decisión ha causado preocupación en sectores académicos y artísticos; por ejemplo, el profesor Lucas Ospina manifestó en su cuenta de X que se estaría censurando la exposición con su retiro anticipado y comparó la situación con el reciente cierre de piezas en el Museo Nacional.

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"Nocturnos. Archivo de la noche" reúne más de 230 piezas que incluyen fotografías, manuscritos, películas, periódicos, grabados, mapas y libros pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Según el texto curatorial elaborado por Ximena Gama, la muestra no considera al archivo como un grupo estático de documentos, sino como un espacio dinámico en el que las imágenes adquieren nuevos significados con cada encuentro y reflexión de los visitantes.

Una de las secciones que, de acuerdo con El Espectador, podría resultar incómoda para la dirección se titula "La horrible noche". En ese segmento se destacan documentos y obras que abordan episodios controvertidos de la historia política y social colombiana, incluyendo el Acuerdo de Paz de 2016. Esta sensibilidad por ciertos contenidos ya había sido relevante en el Museo Nacional, donde se ordenó el retiro de piezas relacionadas con el proceso de paz. En el mismo apartado se encuentran referencias al himno nacional, el libro 'La casa grande' de Álvaro Cepeda Samudio —sobre la masacre de las bananeras—, y trabajos sobre el Palacio de Justicia y Armero. Estas piezas reconstruyen la historia colombiana desde la literatura, el periodismo y la fotografía.

Otra sala explora aspectos festivos y de celebración nocturna, además de reunir memorias de la población LGBTIQ+, zona considerada sensible por la dirección, aunque, como se aclara en la exposición, existe un aviso que advierte a los visitantes sobre estos contenidos y señala la necesidad de acompañamiento adulto cuando asistan niños.

El planteamiento de "Nocturnos" propone la noche no solo como un tema, sino como una perspectiva para leer el archivo, a partir de la inestabilidad de las certezas y nuevas asociaciones entre los materiales. La exposición involucra obras de artistas invitados y piezas prestadas por el Museo Nacional, y busca abrir el archivo a nuevas lecturas y fricciones, sin aspirar a un relato único o lineal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue solicitado el desmontaje anticipado de la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’ en la Biblioteca Nacional?

De acuerdo con El Espectador, la decisión de solicitar el retiro anticipado de la exposición habría surgido por la incomodidad de la dirección frente a algunos apartados considerados sensibles, como los que abordan el conflicto político y social, el Acuerdo de Paz y la memoria de la población LGBTIQ+. A pesar de los avisos sobre los contenidos sensibles, la solicitud formal fue elevada al Ministerio de Cultura por Julia Cristina Daza Noguera.

¿Qué temas y piezas destacadas aborda la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’?

La exposición reúne más de 230 piezas de las colecciones de la Biblioteca Nacional, integrando documentos, fotografías, libros y obras sobre episodios claves de la historia de Colombia como la masacre de las bananeras, el Palacio de Justicia y el Acuerdo de Paz, así como memorias de la población LGBTIQ+. El planteamiento curatorial destaca la noche como una forma de leer y cuestionar el archivo más allá de clasificaciones tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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