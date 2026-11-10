Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido como Icfes, vivió un movimiento significativo tras la salida de Elizabeth Blandón Bermúdez de la dirección general. De acuerdo con la información divulgada, la decisión fue tomada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien declaró insubsistente el nombramiento de Blandón, situación que marcó el fin de su gestión el lunes 9 de noviembre. Hasta el momento, no existen anuncios oficiales sobre la persona que asumirá la dirección del instituto tras esta decisión.

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Elizabeth Blandón Bermúdez, economista egresada de la Universidad de Medellín, fue designada en este cargo durante el gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento quedó definido mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, y asumió funciones ese mismo mes luego de oficializar su posesión frente al entonces presidente, según la información publicada. Durante su corto periodo al frente del Icfes, Blandón encabezó esta entidad clave que se encarga de evaluar la calidad de la educación en Colombia, aunque los detalles de su gestión no fueron especificados en el reporte.

La salida de la funcionaria se dio a conocer el martes 10 de noviembre, pero aún no se han publicado las razones exactas que llevaron al gobierno de De La Espriella a cesar el nombramiento de Blandón. Hasta el momento, la Presidencia no ha revelado la hoja de vida de quien pueda sucederla en el cargo, ni ha informado sobre la persona que estará encargada de la dirección mientras se define el futuro del Icfes.

Este movimiento se suma a otras modificaciones que el Gobierno nacional ha ido implementando en diversas entidades desde que Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia. El número de cambios en cargos directivos refleja una tendencia constante de transformaciones en la administración pública, cuya motivación específica en el caso de Blandón permanece sin dilucidar según la información disponible.

El proceso de relevo dentro del Icfes continúa y se espera que en los próximos días la opinión pública conozca nuevos detalles acerca de la persona encargada y del futuro nombramiento en la dirección de la entidad.

¿Por qué fue declarada insubsistente Elizabeth Blandón como directora del Icfes?

La información divulgada señala que Elizabeth Blandón Bermúdez fue declarada insubsistente por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, pero no se han dado a conocer las razones específicas de su salida. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un comunicado público que explique los motivos exactos detrás de la declaratoria de insubsistencia de la directora del Icfes.

¿Quién asumirá la dirección del Icfes tras la salida de Elizabeth Blandón?

Por ahora, aún no hay una persona designada oficialmente para reemplazar a Elizabeth Blandón en la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. La Presidencia no ha publicado hojas de vida ni información sobre posibles encargados, por lo que se espera que en los próximos días se confirme quién dirigirá la entidad de manera provisional o definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.