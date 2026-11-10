Una falla tecnológica registrada en el centro de control aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado dejó al descubierto graves deficiencias en la infraestructura de la Aeronáutica Civil, luego de que la entidad confirmara que la emergencia del pasado 4 de noviembre no obedeció a problemas en los radares, sino a la obsolescencia del software encargado de gestionar el tráfico aéreo en la terminal más importante del país.

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El reconocimiento oficial se produjo durante una mesa técnica de carácter obligatorio convocada por la Procuraduría General de la Nación, espacio en el cual la autoridad aeronáutica detalló que el inconveniente se originó hacia las 12:40 del mediodía por una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, desarrollado por la empresa INDRA y adquirido en el año 2013. La caída del sistema provocó que las pantallas de visualización de los controladores quedaran completamente en negro, privándolos temporalmente de la imagen y los datos satelitales necesarios para realizar el seguimiento y la guía de las aeronaves en vuelo.

La contingencia, que se prolongó por cerca de una hora y media, desató un masivo caos operativo caracterizado por retrasos generalizados, vuelos desviados y la cancelación de decenas de trayectos de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo, además de una severa congestión en las plataformas del terminal aéreo bogotano. Pese a que la entidad aseguró que la situación no representó un riesgo directo para la seguridad aérea, el organismo de control abrió una nueva actuación preventiva para exigir correcciones estructurales.

Ante los cuestionamientos, la Aerocivil se comprometió a suscribir antes de que finalice el año el contrato de mantenimiento especializado y renovación tecnológica del sistema, fijando como fecha para el inicio de su ejecución el próximo 2 de enero de 2027. Por su parte, el Ministerio Público advirtió que mantendrá una rigurosa vigilancia sobre los compromisos adquiridos para garantizar la continuidad del servicio de navegación y proteger los derechos de los pasajeros.