Colombia estaría negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito cercano a los US$ 15.000 millones para atender sus necesidades de financiación y enfrentar el deterioro de las finanzas públicas.

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Según información de Bloomberg, el Gobierno busca acceder a un acuerdo de derecho de giro (Stand-By Arrangement), que permitiría utilizar los recursos para cubrir obligaciones del Estado y no únicamente mantenerlos como respaldo ante una emergencia.

La cifra definitiva podría ser ligeramente inferior a la inicialmente mencionada, de acuerdo con Reuters. Por ahora, las conversaciones continúan y no existe una aprobación oficial ni un calendario de desembolsos. El Ministerio de Hacienda y el FMI tampoco han entregado detalles públicos.

El acercamiento se produce en medio de un panorama fiscal complejo: el déficit podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027 y la deuda pública se aproxima al 60 % de la economía.

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El organismo ha insistido en la necesidad de ajustar las cuentas públicas para recuperar la sostenibilidad fiscal.

En paralelo, el Gobierno tramita la Ley de Rescate Económico, que combina recortes de gasto y nuevos impuestos para reducir el déficit.

El FMI calificó esta iniciativa como un paso significativo hacia la recuperación fiscal, aunque su respaldo no significa que haya aprobado el eventual crédito.

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