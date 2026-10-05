Casi 65.000 estudiantes que tienen créditos con el Icetex recibirán un alivio temporal en los intereses que pagan por financiar sus estudios. La medida cobijará a 64.904 beneficiarios y empezará a verse reflejada en el recibo de pago de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

El beneficio contempla una tasa de IPC + 0 puntos, lo que representa una reducción frente a las condiciones habituales de algunas líneas de financiación. Sin embargo, el alivio estará vigente hasta que se agoten los recursos destinados para esta medida.

Vea también: Icetex anunció ayuda grande para las personas que pagan créditos educativos: hay dato clave

Para acceder al subsidio, los estudiantes deben estar actualmente en etapa de estudios y encontrarse al día con el Icetex o tener una mora que no supere los 30 días. El Gobierno destinó $49.330 millones para financiar esta medida.

Lee También

El anuncio amplía un beneficio que ya había sido otorgado a otros 170.000 beneficiarios cuyos créditos se encuentran en etapa de amortización. En ese caso, también se exige que los usuarios estén al día con sus pagos.

El subsidio había sido suspendido desde el primer semestre de 2025 y ahora vuelve de manera temporal, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.

Hay un punto clave para los estudiantes: cuando se agoten los $49.330 millones, la tasa volverá a la establecida al momento de contratar cada crédito. Según la información entregada, esas tasas pueden ubicarse entre IPC + 7 % e IPC + 12 %, dependiendo de la línea de financiación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.