La inflación en Colombia llegó a 6,30 % anual en octubre, un dato clave para las negociaciones del salario mínimo de 2027. Si el incremento del sueldo fuera igual a ese porcentaje, pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.861.212, lo que representaría un aumento de $110.307 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte.

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El resultado de inflación estuvo por debajo de las expectativas del mercado financiero, que proyectaba un incremento de 6,38 %, pero mantiene el costo de vida por encima del rango establecido por el Banco de la República.

Según el Dane, los mayores aumentos se registraron en restaurantes y hoteles, con 9,39 %; educación, con 7,44 %; salud, con 7,37 %, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 7,31 %.

Estos sectores, junto con alojamiento, servicios públicos y transporte, explicaron buena parte de la variación de los precios.

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La cifra llega en medio de las discusiones sobre cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año. Los gremios empresariales plantean un incremento de entre 8 % y 9,5 %, mientras que las centrales obreras proponen un aumento de 38,5 %.

Con el salario actual de $1.750.905, un alza del 8 % lo llevaría a cerca de $1,89 millones, mientras que la propuesta sindical lo ubicaría por encima de $2,4 millones, con un aumento cercano a $674.000.

El Banco de la República prevé que la inflación cierre 2026 en 7,1 %, aunque el mercado espera que los precios comiencen a moderarse durante 2027. De acuerdo con las proyecciones del Banco de Occidente, la inflación podría terminar el próximo año alrededor de 5,3 %.

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